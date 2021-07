Ximena Córdoba dice si fue la tercera en discordia en ex relación de Raúl Coronado

Después de que Juan José Origel destapara que Ximena Córdoba y Raúl Coronado se "están conociendo", se señaló a la presentadora de 'Cuéntamelo ya' como la tercera en discordia entre el actor y su ex.

Sin embargo, desde hace un mes, durante los últimos días de 'Las estrellas bailan en Hoy', Raúl Coronado compartió que ya estaba separado de su pareja Paola Escalera:

"Mi mujer ya no está viviendo conmigo, pero hablamos todo, terminamos bien; fue una decisión muy adulta que tomamos, como pasa en cualquier relación. No hubo ruptura que porque me cacharon, eso jamás, tomamos la decisión. Se fue con su familia y yo la sigo queriendo y la respeto muchísimo", dijo Raúl Coronado.

El programa 'Hoy' presentó sus declaraciones de hace un mes, que descartan por completo que Ximena hubiera sido la tercera en discordia.

"Es una mujer increíble, siempre la voy a amar y respetar, es la mamá de mi hijo. Somos adultos, con la carga de trabajo, estaba enojada, eso empezó a desgastar un poquito y mejor decidimos que cada quien", dijo el bailarín.

Por su parte, Ximena Córdoba se desmarcó de cualquier crisis en la antigua relación de Raúl Coronado:

"Lo que le pase a Raúl es su relación no tiene nada que ver conmigo. Es algo que está pasando con él incluso antes de entrar a este reality, pero es su vida, no tiene nada que ver conmigo al respecto. Es algo que la gente tiene que tener muy claro".

"El dejó claro, como me lo dejó claro a mí cuando nos conocimos, me dijo 'Yo tenía una relación, terminé por cosas equis del pasado, y ya no tengo nada con esta persona'. Es toda la información que yo recibí de él", dijo Ximena.

Lo cierto es que ahora parece que Raúl y Ximena están intentando ver si se gesta un romance, sobre todo después de que Juan José Origel comentó que convivió con ellos, pues es vecino de Córdoba.

