Xavier Ortiz: A 2 años del suicidio, cómo se ha sentido su hijo Xavi

Este 7 de septiembre de 2022 se cumplen 2 años de la muerte del cantante y actor Xavier Ortiz, cuyo hijo Xavi ha luchado poco a poco para reponerse de la irreparable pérdida, aunque ha sido un proceso bastante difícil.

La madre del menor, Carissa de León, comentó que el pequeño “No hacía la tarea... no se podía concentrar y le teníamos que ayudar un montón. Este año vi que se despertó y dijo ‘estoy emocionado de ir a la escuela'. Le hicieron unas pruebas en la escuela y le dijeron que es un niño súper dotado”.

Carissa fomenta que Xavi recuerde a su padre, aunque ella no la ha pasado tan bien: “Le hago videos y pongo canciones que dicen lo que siento. Para mí este año ha sido muy difícil”. Comentó que ha tenido crisis de pánico y ansiedad, por lo que tiene tratamiento psicológico.

“Yo creo que este año ha sido más difícil que el anterior, sigo yendo con el especialista y me dice que se llama duelo pospuesto. Es cuando uno se enfrenta a una situación difícil y no tienes la oportunidad de vivirlo en su momento”, dijo la madre del hijo de Xavier Ortiz al programa ‘Ventaneando’.

El pequeño la había pasado muy mal y no quería vivir.

Xavi enfrentó una terrible depresión al grado de querer morirse. Su madre confirmó que el niño tuvo tratamiento psiquiátrico, y que encontró una carta que la alertó: "En una cajita que encontramos era una carta que decía 'me quiero ir con mi papá', eso nos tenía muy asustados y yo la verdad veía que sí se quería ir con su papá".

El niño también compartió que veía a su papá y platicaba con él. "La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, es muy bonito que lo recuerde peor no al grado de que no quiera vivir". El niño "decía que estaba muy triste, que se quería ir con su papá y que no quería segui vivo", ella se preocupó, lo enfrentó, y el niño confirmó todo: "Me dijo 'pues sí mamá, pues sí quisiera'".

¿Qué pasó con Xavier Ortiz?

Agobiado por el desempleo y la pandemia, que le impedía ver y convivir con su pequeño hijo, Xavier Ortiz decidió quitarse la vida el 7 de septiembre de 2020. Los hechos ocurrieron en la habitación de una casa que había rentado hacía menos de una semana.

Pronto comenzaron a circular un sinnúmero de versiones sobre la muerte del ex-Garibaldi, pero fue su propia hermana la que confirmó la causa a través de la red social Twitter: suicidio, agobiado por el desempleo y los efectos de la pandemia que desde marzo lo alejó de su hijo, Xavier, principal motor de su existencia. “Estoy en la depresión total”.

El ex-Garibaldi lanzó en abril un grito de alerta justo en TVyNovelas, pero todos lo interpretaron como manifestación de su permanentemente alicaído estado de ánimo.

El hermano mayor de Xavier, Rafael, convocó a una rueda de prensa, y ahí expresó que fueron muchos los aspectos que se conjugaron: la situación económica que experimentó en sus últimos años, que se vio afectada por la falta de trabajo en el gremio artístico y por las deudas adquiridas con el hospital donde fue atendido en febrero de 2011 tras sufrir un aparatoso accidente en su moto (también en Jalisco); el difícil divorcio de su última esposa (Carisa de León); el encierro por la pandemia, y el no poder ver a su pequeño hijo, Xavi, habrían abonado a su malestar.