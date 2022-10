William Valdés se pelea oootra vez en Twitter. Le piden que sea humilde y él responde

Todo comenzó, como casi siempre en el caso de las polémica de William Valdés, con un mensaje que escribió en su cuenta de twitter.

"Mas claro que el agua, hay que tener la capacidad de saber cuando no te quieren dejar crecer en algún lugar. It's time to fly!"

En varias ocasiones, Valdés ha insinuado que renunciará o se irá de Azteca, en donde actualmente trabaja como conductor en varios programas, entre ellos "Venga la alegría".

En Azteca, la salida de la ejecutiva Sandra Smester hace dos meses ha provocado un cisma y varias polémicas, así como movimientos de horarios en la programación.

El reciente mensaje de William fue tomado como el anuncio de que ahora sí, efectivamente, volará de Azteca, lo cual provocó varias críticas entre sus seguidores.

"Primero, debes siempre ser humilde, debes formarte, aprender, y construirte una carrera, hasta que tengas una carrera sólida exigirás un lugar, mientras tanto solo debes trabajar y callar. El que calla aprende y sube", le escribió uno de sus seguidores.

En otro mensaje de crítica se lee:

¿De cuantos trabajos te mueves? Entonces no son ellos el problema"

Valdés no se quedó callado y, como acostumbra, decidió responder:

"De los que sean necesarios hasta encontrar el correcto. El que se quede haciendo el mismo trabajo décadas que monótona es la vida de ese ser".

Más tarde, el conducto hizo referencia al revuelo provocado a través de otro mensaje en el que restó importancia a los comentarios de sus seguidores.

"Muchos preocupados o haciendo conclusiones después de un tweet y yo cocinando. ¿Neta?", escribió junto a un breve video de su participación en la sección de cocina del programa de televisión.

