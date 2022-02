William Valdés llora al admitir que fue grosero y antipático en 'Despierta América'

En México quizá lo conociste por ser malhumorado -hecho que admitió al aire- en 'Venga la alegría', pero William Valdés antes estuvo en el programa 'Hoy'; sin embargo, previo a llegar a los programas matutinos de México, estuvo en el de Univision, 'Despierta América', de donde fue despedido por su mal comportamiento.

Este viernes, el conductor se reencontró con el público hispano en Estados Unidos, pero sorprendió al romper en llanto y admitir sus culpas. Y es que él mismo confirmó que fue despedido del matutino después de que no llegó a trabajar tras una noche de copas.

Hoy, William ofreció disculpas a Alan Tacher y Karla Martínez por ser antipático y haber sido grosero con ellos cuando trabajaban juntos. "Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido y cuando yo entré aquí estuve agradecido los primeros meses y después se me fue la cabeza... Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero, porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí Despierta América lo era todo y no lo sabía".

Sus compañeros lo abrazaron y William se divirtió el resto del programa. Ya han pasado 5 años desde que fue despedido de 'Despierta América'.

En entrevistas con People en Español, el presentador admitió que su mal comportamiento fue producto de sus adicciones. "Caí en el mundo de las fiestas, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches".

Los cambios en su comportamiento han quedado también evidentes en 'Venga la alegría'. A finales de enero, admitió que durante este primer mes de 2022 no se ha enojado ni ha llegado tarde como ya era costumbre verlo al aire. Incluso El CAPI Pérez, en su personaje de 'Margarita McKenzie' lo premió como el empleado del mes de VLA.

