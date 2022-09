William Valdés criticó voz de Jolette... él canta y le va PEOR: "Tiene la gracia de un perro muerto"

William Valdés ya trabajó como presentador en Univision, Televisa y ahora que está en TV Azteca, decidió retomar su faceta como cantante, pues hay que recordar que hace una década fue parte del grupo CD9.

Así que con el apoyo de sus compañeros de 'Venga la alegría', presentó por primera vez en televisión 'Playa en la ciudad', su nueva canción. Acompañado de bailarinas y con las porras de sus amigos, el cubano demostró de lo que es capaz:

Pero le fue muy mal…

Aunque en sus redes sociales tiene mensajes de apoyo, otros más criticaron desde el título de su canción, su voz y su forma de bailar.

El reportero Sebastián Reséndiz del programa 'Hoy' fue contundente: "¿Y este tipo se atrevió a criticar a mi @Joletteoficial?". Una cuenta de Twitter también destrozó al conductor: "La William tiene la gracia de un perro muerto".

William dijo que Jolette no cantaba.

Si Sebastián Reséndiz mencionó a Jolette fue porque apenas hace unas semanas, William Valdés dijo que la egresada de La Academia no cantaba y ella se quejó: "Es que no me conoce. Alguna vez coincidimos y fui muy amable con él. Ignora por completo mi verdadera historia. Y me agrede siempre que puede en medios . No le he hecho nada. SE DEBE DISCULPAR".

Pero William dijo: "Mi querida Jolette. Primero de que hablas? Cuales ataques? Jamas te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamas te ataqué con mis comentarios, es una opinión. No me disculpo".

La exacadémica reprendió: "Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es".

Pero William respondió: "Como también se que te invitaron a La Academia y dijiste que no cuando eres referencia del proyecto. Las comparaciones las hizo el publico. Yo defendí a Rubi como te hubiera defendido a ti. Con todo respeto no vengas a decirme de quien puedo opinar o no. Eres una figura publica".

Jolette hasta lo llamó misógino y mencionó que Laura G también la criticó, pero William le respondió: "Señora lo que usted quiere es pantalla y atención y ahora metiendo a Laura G. Ya siéntese. Debe estar feliz que La Academia todavía habla de usted. Marcaste generaciones quédate con eso y si no te gusta que la gente opine pues no estes en el medio…".





