William Levy ya cansó de ser humillado: "Tengo que proteger el hombre que soy"

El actor de origen cubano William Levy explotó en contra de las personas que, asegura, lo han humillado y lo "han hecho lucir como el malo".

Levy no mencionó las personas a las que se refiere pero a través de un texto que publicó en su cuenta de Instagram señaló que "uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver".

El misterioso mensaje puede tener varias dedicatorias que el propio Levy dejó como posibilidades al no mencionar los nombres a los que se refiere.

Desde hace un año, William Levy vive en medio de especulaciones en torno a su relación con su ex Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó a principios de 2022.

En su texto, William Levy señala:

"(He aguantado) humillaciones de gente. He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo. Pero hay un punto donde todos se creen que uno aguanta porque uno nunca va a hablar".

William Levy, en efecto, pocas ha hablado de su relación con Gutiérrez y la manera en que terminaron. Ella, por su parte, también se ha mantenido precavida al asegura que tiene poco que hablar al respecto.

Levy agregó en su perorata:

"Y ahora digo que, por favor, todos ustedes que han opinando sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Lo digo porque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido, no el que han hecho ver”.

