William Levy dedica mensaje a la mujer más bella de España, Mercedes Milá

En su cumpleaños 71, la periodista Mercedes Milá recibió el mejor regalo que le hubieran podido dar.

Milá se había declarado fan del actor William Levy, a quien considera no sólo un hombre guapo sino un actor de gran talento.

"Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia”, había dicho Milá antes de recibir el mensaje de Levy.

Este amor ficticio se convirtió en realidad cuando William Levy se enteró de que la periodista lo admiraba a tal grado y entonces el cubano decidió grabar un mensaje para enviarlo en cumpleaños 71.

"Este mensaje va dedicado a la mujer más bella de España, con respeto a todas las mujeres de España, porque en España hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas, la verdad”, dijo el actor en un video en su Instagram.

“Mercedes Milá te mando un beso muy grande. Te quiero mandar muchas felicidades por tu cumpleaños y que Dios te bendiga y te siga regalando mucha salud y muchos años de felicidad. Y nos vemos pronto en España, si Dios quiere”.