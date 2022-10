Wendy Guevara de 'Las Perdidas' ¿se sintió ofendida con Gustavo Adolfo Infante?

Desde que saltó a la fama como parte de 'Las Perdidas', aquellas chicas trans que gritaban en un cerro que estaban perdidas, Wendy Guevara ya se convirtió en toda una influencer y hasta cantante.

Así que la recibieron como invitada en el programa 'De primera mano', donde Gustavo Adolfo Infante confesó no conocer bien a la invitada, por lo que le preguntó desde sus orígenes, secretos y hasta sus dudas sobre la diferencia entre una chica transexual y una persona transgénero.

"Oye, pero a ver, una mujer trans ¿qué es? ¿La que se mutila el...?", dijo el periodista, por lo que Wendy, fiel a su honesto estilo, respondió: "No, esa es transgénero... yo soy transexual". La influencer contó que trabajó como sexoservidora, entregando el papel higiénico en el baño de un centro nocturno y, tras saltar a la fama, ya es cantante.

Promueve su nuevo sencillo 'Tu malandrito', junto al español Pol Prince, cuyo video se grabó en Colombia.

En redes sociales abundaron los comentarios sobre el trato que recibió en el programa, así que Wendy contó su verdad en su canal de YouTube.

"Me puse nerviosa. Hubo un momento en el que me dice Lalo, yo amé a Lalo, bien lindo... Erika y Addis, bien lindas, también Gustavo Adolfo no fue grosero, me cayó bien", admitió.

"Me trataron bien, Gustavo Adolfo Infante me invitó a su canal de YouTube, sí entrevista bien. Que tenga problemas con alguien, no es cosa mía. Hubo un momento en el que Lalo me dijo de Gloria Trevi, si me gustaría hacer una colaboración, pero no, esto lo hago por un gusto mío, pero yo reconozco que no canto, y Gustavo Adolfo Infante dijo 'exacto, no cantas'. Pero es la verdad, hermanas, estamos hablando la neta".

Sus seguidores le dijeron que no les gustó la forma en la que Gustavo la trató, pero Wendy dijo que no se sintió ofendida y recordó: "hay muchos comentarios, cada quien puede comentar lo que quiera".

