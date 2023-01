"Voy a luchar, se los prometo": Gloria Trevi llora y besa el escenario

La aparición de Gloria Trevi en el escenario del Auditorio Nacional para el arranque en la Ciudad de México de su gira 2023 resultó mucho más emotiva de lo que ella misma esperaba.

En cuanto caminó hacia el proscenio, La Trevi fue recibida por una ovación de casi un minuto en medio de gritos de sus fans que la apoyan: "No estás sola, no estás sola", repetían una y otra vez en referencia a que Gloria enfrenta una nueva demanda en Estados Unidos, donde dos mujeres la acusan por la vía cicil de abuso de menores.

Gloria Trevi agradeció las muestras de apoyo arrodillándose en el escenario y dibujando un corazón que luego lanzó imaginariamente hacia las diez mil personas que llenaron el Auditorio Nacional.

"Gracias, gracias, gracias... los necesito tanto... y voy a luchar, se los prometo, como han visto desde hace muchos años. Se van a sentir orgullosos de mi , raza".

Ante la demanda en Estados Unidos, Gloria publicó la semana pasada un comunicado en el que expresa:

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí".

En su concierto, La Trevi lanzó también un mensaje de solidaridad con sus fans:

"Yo sé que los critican pero las cosas van a cambiar para bien, raza... me lo dice el corazón".

