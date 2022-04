¡Volvió a la "tiendita"! Atala Sarmiento así apodaba a TV Azteca cuando llegó a Televisa

Después de décadas haciendo mancuerna con Pati Chapoy, Atala Sarmiento salió de TV Azteca, y el 3 de octubre de 2018 llegó a Televisa. Sin embargo, el tiempo pasó, y este 2022 ya volvió al Ajusco como presentadora de un nuevo reality show.

Sin embargo, con el anuncio de su nuevo empleo en 'Soy famoso, ¡sácanme de aquí!', resurgió un video del pasado donde las palabras de Atala juegan contra ella misma.

El periodista Alex Kaffie recuperó el clip donde Sarmiento, recién llegada a la Fábrica de sueños, celebraba al llamar "tiendita de enfrente" a TV Azteca y "centro comercial" a Televisa.

"NUNCA HAY QUE ESCUPIR PARA ARRIBA. Atala Sarmiento regresa a trabajar a la "tiendita de enfrente", después de que en el "centro comercial" no fue bien recibida (recordemos la vez que estuvo en 'Hoy' y que sus conductoras titulares le hicieron el «asquito») y pasó sin pena ni gloria (la prueba son los ínfimos ratings de 'Instrusos' –que ya ni al aire está–)", escribió Kaffie.

Recordemos que fue todo un escándalo el día en que Atala Sarmiento dejó 'Ventaneando' y TV Azteca. Se dio después de que surgió el rumor de que fue vista en Televisa, aún trabajando en el Ajusco.

La conductora firmó su renuncia y en redes sociales explicó: "La única verdadera razón es estrictamente a una diferencia de contrato, había unos términos que no estaba de acuerdo, pues no convenían a mis intereses. Habíamos logrado avances, pero fueron desautorizados. Yo no firmé el contrato y lo que seguía era arreglar mi salida de una manera amistosa. Ese día hice el programa, sentí la tensión y ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera".

En la versión de Pati Chapoy, "ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos de decidir si queremos trabajar aquí o irnos. Sí quiero hacer un comentario, durante los 8 meses que no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí, nunca se sentó para decirme 'qué quiero, qué me hace falta', nunca".