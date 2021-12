'Volver, volver', la canción que lanzó al estrellato a Vicente Fernández

Iniciada su carrera en el cine (1971), Vicente Fernández grababa canciones exclusivamente para la película que entonces filmaba y, dependiendo del éxito de la misma, los temas eran lanzados en discos de 45 rpm, y posteriormente incluidos en los llamados LP (discos de larga duración). Gracias a la película La ley del monte, en 1974 fraguó uno de sus primeros y más grandes éxitos discográficos, del cual destacó el tema del mismo nombre.

Éste fue escrito por José Ángel Espinoza Ferrusquilla en un pliego de papel periódico mientras viajaba de Veracruz a la ciudad de México para asistir una cena con Lola Beltrán y el compositor Tomás Méndez. Curiosamente, la canción fue grabada primero por David Reynoso, y tres meses después por Chente con la respuesta de público conocida.

“Él mismo me puso la grabación en una llamada telefónica y me reveló que filmaría la cinta con el mismo nombre”, cuenta Ferrusquilla. Dos años después, en 1976, el potosino Fernando Z. Maldonado le entregó una canción cuya letra y música lograron gran impacto: Volver, volver.

Tras implantar marcas de ventas en todo el continente, se convirtió en uno de los éxitos más representativos de la música ranchera y, sobre todo, del intérprete jalisciense, quien se consolidó en estrella internacional al entonar con sentimiento la súplica de un hombre macho que, despojándose de su orgullo, acepta su culpabilidad en una relación sentimental.

Varios compositores han marcado pauta en su carrera, entre ellos Antonio Valdez Herrera, Rosendo Montiel, El Indio Jiménez, Pedro Ramírez, Martín Urieta y Federico Méndez, a quien conoció cuando éste era presentador en el restaurante El amanecer tapatío y quien apoyó desinteresadamente su carrera. Luego lo contactó cuando era director artístico de la disquera Peerles. Después de que jubilaron a Gilberto Parra, director artístico de Chente en CBS durante ocho años, llevó a Federico Méndez, quien cumplió esa misión durante 12 años.

“Me daba canciones suyas y empecé a grabarlas por la enorme amistad que nos unía; incluso hasta me llamaron la atención en la compañía. Yo lo hacía porque sus composiciones eran buenas. Las primeras fueron Morena y Borracho sin cantina. Es más, en una ocasión quisieron correrlo y les dije a los directivos que prepararan dos cartas de retiro, la de él y la mía. Ya no dijeron nada. Siempre he sido una persona que apoya a la gente que me respalda”.

Marioneta y De qué manera te olvido, en 1980; Por tu maldito amor, en 1989, y Aprendiste a volar fueron algunos de los grandes éxitos que Vicente obtuvo del compositor hidrocálido, a quien un estado depresivo derivado de problemas sentimentales le orillaron a suicidarse de un balazo en la sien derecha el 16 de noviembre de 1988 en su oficina de la disquera CBS. “No se culpe a nadie de mi muerte”, escribió Federico Méndez en un recado póstumo hallado sobre su escritorio por la policía del Estado de México. Él estaba sentado en un sillón, a cuyo costado se encontró la pistola calibre 38 con que se privó de la vida. Tenía cuatro cartuchos útiles y uno percutido. Su desaparición resultó impactante para todo México, y los motivos de su decisión jamás fueron aclarados plenamente. Esto ocurrió apenas 13 días después del misterioso asesinato de su también amigo Felipe Arriaga, quien fue acribillado frente a su familia el 3 de noviembre de 1988 en un restaurante de la Ciudad de México.

Los motivos se desconocen. “Aún no lo creo. Acabo de levantarme de un letargo por la muerte de Felipe, y ahora esto”, señaló un consternado Vicente Fernández, quien días antes del deceso de Federico Méndez había trabajado con él en la grabación de un disco.

“Fue como mi hermano. Gracias a él y a Felipe soy lo que soy. Si el público me acepta ahora como un ser solitario, qué bueno. Si no, me retiraré. Quienes me dieron lo mejor de sus creaciones ya no están, y no sé qué haré sin ellos”.

