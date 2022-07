Vocal coach critica a Lola Cortés y dice si la juez de 'La Academia' realmente canta

La vocal coach Ceci Dover es famosa por su canal de YouTube donde analiza a las grandes figuras de la música y esta vez criticó a Lola Cortés, sus cualidades vocales, su rango vocal y sus puntos débiles.

Al ser la juez de hierro, el público siempre cuestiona qué tan buena es en realidad la reina de la comedia musical en México, y qué mejor que una experta para decirlo.

Para empezar, recordó cuando Lola Cortés protagonizó 'El fantasma de la ópera' en México e interpretó canciones escritas por Andrew Lloyd Webber para Sarah Brightman. Ceci Dover dijo sobre Lola: "Tiene una voz de cabeza brillante, super bien colocada, vibrato es constante y maravilloso. Está haciendo las cosas muy bien".

"Yo creo que Lolita Cortés es soprano, por lo menos hasta donde da su rango vocal", dijo al analizar hasta qué nota llegó la juez, un mi 6, un whistle note (de silbido, que es el registro vocal más alto de la voz humana, como lo hace Mariah Carey). "Tiene un rango vocal exagerado, muy amplio", dijo Ceci.

Eso sí, Ceci admitió entre broma: "La prefiero totalmente como intérprete a jurado, porque como jurado, me da pánico (risas) la llego a tener enfrente y me hago pipí (risas)... como jurado no quiero verla".

"Tiene un vibrato maravilloso, una voz de cabeza preciosa. La veo mucho levantando los hombros, no la veo haciendo mucha técnica... Otra de las cosas que tenemos que hacer es el vibrato, ir a tiempo con la música, por momentos noto cierta descompaginación entre su vibrato y los músicos. Está tan embalada cantando, que le está fallando un poco el tempo de la canción", dijo Ceci Dover al escucharla cantando con mariachi.

Dijo que Lola "tiene muy buen manejo de las transiciones en el rango vocal. Es ahí cuando nos dividimos en registros, ¿vale? Lo que tenemos es una extensión, el total es el rango vocal, luego dentro del rango vocal hay registros... hay registro de pecho, registro de cabeza, la mix voice y el whistle tone".

"Ella maneja bien su voz, es muy afinada y tiene muy bien manejo del escenario, ahí no le vas a ganar, es muy buena en lo que hace", dijo Ceci Dover.