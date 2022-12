"Vivo con un solo riñón": Chiky Bombom llegó con 40 kilos menos a México y habló de todo

FOTO: OCTAVIO LAZCANO. La popular influencer que se catapultó en las redes sociales con su icónica frase “Buenas, buenas”, visitó México por primera vez y dejó claro que, efectivamente, Chiky BomBom tiene “la personalidad”.

Ahora, convertida en una estrella de televisión gracias a su participación en programas que han tenido gran éxito en la pantalla, luce una nueva figura, despertando todo tipo de piropos como los que recibió durante su paso por una alfombra roja en la que estuvo acompañada por otras figuras como Kate del Castillo y Guy Ecker.

“He bajado 40 kilos, y ahora disfruto la mejor versión de mí, destilando la guasacaca (una especie de guacamole) que llevo por dentro, pero lo que me motivó a hacer este cambio es la salud, me veo espectacular físicamente, aunque la salud es lo primordial, yo vivo con un solo riñón, le tuve que donar uno a mi papá y vengo de una familia con muchísimas complicaciones médicas, me diagnosticaron problemas de tiroides, entonces entiendo que la salud lo es todo, no podemos descuidarla, yo grito y predico en las redes sociales que me siento rica, me siento sabrosa, pero eso también se trata de cuidar tu cuerpo, que al final es tu templo”, dice la también presentadora a TVyNovelas.

“¿EN ONLYFANS?, ¡NI MUERTA!”

Luciendo un vestido amarillo que resalta su piel canela, la dominicana, radicada en New York, asegura que para el 2023 tendrá una agenda repleta de trabajo, pero prefiere no extenderse en detalles para evitar que la energía negativa frene sus planes.

“Tenemos música nueva, proyectos de series en plataformas, pero no lo puedo decir porque hay gente con mala vibra, me tumba la cosa, es que prenden velones y todo”. Luego de hacerse una manga gástrica, las curvas que se formaron en su anatomía le abren más puertas en la industria del entretenimiento, sin embargo, verla ligerita de ropa o desnuda en un popular servicio de suscripción, no está contemplado para la artista, quien responde de esta manera: “¿En OnlyFans?, ¡ni muerta!, no puedo hacer eso porque mi mamá me guinda en una soga, ella es muy estricta. Yo le diría a las chicas que no hay necesidad de eso, que se conozcan, que descubran su potencial, es que hay otras cosas maravillosas y espectaculares que hacer para lograr lo que quieren, yo he hecho de todo y mira dónde estoy”.

“HAY QUE APRENDER A LUCHAR SIN FUERZAS”

Y aunque a simple vista, Chiky BomBom parezca estar siempre feliz, la realidad es otra. “No siempre estoy alegre, yo soy una persona común y corriente, pero trabajo mi felicidad, trabajo la alegría y el secreto es pedirle a Dios que te bloquee todos los males que puedan atacarte. Un consejo que puedo darle a las mujeres que pasan por momentos complicados es que aprendan a luchar sin fuerza, a veces a mí me sucede, a veces me siento bajoneada, pero en esos episodios es cuando se logran cosas maravillosas, nadie va venir a tu puerta y a decirte que te levantes, es tú responsabilidad y debes hacerlo”. Su mayor impulso e inspiración es su hijo Cartier, de 12 años, pero admite que también se plantea metas por ella misma.

“Yo no voy a olvidar y siempre voy a reconocer por lo que he pasado, porque hasta planeé mi muerte y la de mi hijo, y de pasar por muchísimas cosas trágicas, hoy estoy aquí, eso quiere decir que de lo malo siempre vas a poder sacar algo positivo. La gente podrá pensar que no pasas por nada malo, pero actualmente yo estoy pasando por un proceso muy fuerte y aun así no le bajo ni le voy a bajar, estoy luchando en un mal momento, porque cuando Dios te manda bendiciones, el enemigo, Satanás, quiere meterse en el medio, pero no los puedes dejar ganar. Es normal querer tirar la toalla, es normal tener momentos difíciles. Ahorita estoy rompiendo muchas cadenas que vengo arrastrando de mi niñez, estoy criando a mi hijo de diferente manera, estoy criando a quien sería el sueño para cualquier mujer, un caballero, y eso tiene que ver con mucha disciplina y mano fuerte, porque yo soy drástica, creo que a veces me paso”.

ESTRELLA DE LAS REDES

Su primera frase viral fue: “La vida me sabe a frutas”. Desde ahí, las plataformas digitales le cambiaron la vida y han sido una bendición, “es mi medio de comunicación directo con personas reales”. Pero fue, sin duda, el “buenas, buenas”, lo que marcó un antes y después de su carrera en los medios. Ya había estado en el reality de Univisión, ¡Mira quién baila!, pero los seguidores se despuntaron y la convirtieron en una estrella de la nueva era, siendo fichada por otros canales que la integraron a programas como Top chef VIP, en el que se hizo la mejor amiga de Lambda García.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne