¡Vive un drama! Patty López de la Cerda enfrenta algo más complicado que su polémica vida

Desde su aparición en la pantalla chica es considerada una de las presentadoras deportivas mexicanas más guapas y ha destacado en el medio; sin embargo, en 2018, Patty López de la Cerda se alejó de la televisión debido a escándalos y problemas serios de salud. Se refugió entonces en sus redes sociales para buscar generar recursos económicos; incursionó en plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans y Unlok, además de crear su propia línea de ropa y joyería, entre otras mercancías.

Lamentablemente, en diciembre pasado sufrió una crisis de taquicardia y migraña, que le hicieron perder el habla; sus padres la llevaron al hospital, donde la diagnosticaron con disautonomía, enfermedad que daña severamente al sistema nervioso central y provoca epilepsia del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo del cerebro donde está el habla, la memoria y las emociones. A través de sus redes sociales comparte también su día a día, y el proceso que vive con estos padecimientos.

“Hasta los mejores doctores me han tirado de a loca, diciendo que lo que tengo es ‘emocional’, al no encontrar un diagnóstico claro en mis estudios… ¡Ojalá fuera emocional! Lo que tengo se llama Disautonomía, y es muy real. Mis convulsiones son reales, mi falla en el lenguaje también es real… Mis auras y mis ausencias son reales… Mi taquicardia y mis crisis no son ataques de pánico, simplemente mi sistema nervioso autónomo no funciona bien. Tengo Disautonomía”, compartió a sus 2.2 millones de seguidores en Instagram.

A finales de septiembre pasado, compartió una imagen donde aparece su mano con brazaletes de ingreso al hospital, acompañado del texto: “A las cuántas hospitalizaciones te dan una tarjeta de pacientes VIP en el ABC”.

¿Qué es la disautonomía?

Según información de la Secretaría de Salud, es una falla del sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Sus síntomas más comunes son taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva, visión borrosa y puede presentarse a cualquier edad.

A nivel mundial se reportan 70 millones de personas diagnosticadas con disautonomía. La responsable de Nutrición Clínica en la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez del Centro, Gabriela Chávez Basurto, explicó que los pacientes no deben permanecer mucho tiempo de pie, deben moverse y contraer los músculos de las extremidades: manos, piernas y glúteos para estimular la circulación sanguínea y evitar el desvanecimiento.

SUS ESCÁNDALOS

Fanática del Club América, ha figurado debido a algunos escándalos, además de sus actuales problemas de salud.

Filtración de un video sexual. Ocurrió en 2018, durante el Mundial de Rusia; Patty aceptó ser la protagonista, y al mismo tiempo denunció que el material era privado, y quien lo obtuvo lo hizo invadiendo su privacidad: “Hoy soy una mujer más que, injustamente, es invadida, vulnerada e insultada. Nadie debería pasar por un ataque a su privacidad y un acoso tan horrible como éste. Hago un llamado para dejar de apoyar a las personas que se esconden cobardemente detrás de las redes sociales; dejemos de compartir estos contenidos.

Su divorcio. Tras dos años de noviazgo, se casó con Criss Scoponi; su matrimonio duró tan sólo seis meses. El divorcio sobrevino luego de que su marido encontró en su celular mensajes subidos de tono con el exportero Jorge Campos. Posteriormente se le relacionó con Rafa Márquez y Andrés Guardado, según publicó una revista. El 12 de noviembre de 2019 se defendió en Twitter: “Nada de lo que están publicando es real. Mi divorcio nada tuvo que ver con infidelidades de mi parte.Tomaré acciones legales en su contra”.

