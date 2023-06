Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio: "Maribel está sufriendo mucho"

La muerte de Julián Figueroa, el 9 de abril pasado, cambió por completo la vida de sus seres queridos, principalmente de su madre, Maribel Guardia, y su esposa, Imelda Tuñón, quienes han encontrado en el pequeño José Julián un gran motor para salir adelante.

En exclusiva Imelda, viuda de Julián, nos comparte cómo ha logrado sobrellevar la muerte del cantante, y nos confió de qué forma le dijo a su hijito, de tan sólo seis años, que su papá había fallecido.

Te vimos hace unos días realizando una presentación en público, ¿cómo estás? Estoy retomando actividades precisamente porque no quiero alterar a mi hijo, lo hago por José Julián, para que no vea que estoy decaída o que me abandoné, ya que no quiero que cambie su vida debido a lo que pasó; él está consciente de que su papá falleció y obviamente está triste, pero no quiero desequilibrarlo, ya que si él me ve mal se va a sentir mal, entonces estoy tratando de retomar todo. No es nada fácil porque lo que pasó fue muy fuerte, pero no le quiero hacer más difícil esto a mi hijo.

¿Cómo ha procesado tu pequeño la situación? Cumplió seis años, y a esa edad ya entiendes todo, aparte, es un niño muy inteligente y le he dejado la carta abierta para que me pregunte lo que no entienda; se lo he dicho literal: “Mi amor, si tú no entiendes lo que está pasando, si necesitas que te explique bien sobre qué es la muerte y qué es lo que pasa, pregúntame”, y cuando me ha preguntado le contesto a manera de que él pueda comprender.

¿Cómo le dijiste que su papá había fallecido? Ese día José Julián estaba en mi cuarto viendo una película, mientras tanto, yo bajaba y subía a ver cómo estaba; cuando llamas al 911 te mandan primero a los policías y luego a los paramédicos, lo que me parece terrible, y yo estaba abajo llore y llore con los policías, y luego subía a verlo, tenía que limpiarme la cara y parecer normal con él. Estaba cinco minutos y bajaba otra vez para continuar con el proceso, así fue un buen rato hasta que le puse un cuento en YouTube y lo dormí. Al día siguiente, un amigo de la familia, Luis Moya, se lo llevó a su casa desde la mañana para que jugara con sus hijas, y hasta la noche lo regresó. Así que el primer día del funeral de Julián mi hijo no estuvo presente, y fue lo mejor porque es cuando la gente está más alterada, y en la noche que regresó yo ya no podía pretender que no estaba pasando nada, me encerré con él en mi cuarto y le dije: “Te tengo que decir algo y necesito que estés tranquilo… tu papá se murió”, y se puso a llorar, lo abracé y le expliqué que, aunque su cuerpo ya no iba a estar con nosotros, nos estaba viendo desde el cielo…

¿Cómo lo viste después de eso? Sí hubo un momento, dos días después, en el que me dijo que su papá lo había abandonado, y le tuve que explicar que no era así; lo que pasa es que para un niño cuando se muere alguien es como un abandono, y le tuve que explicar que su papá jamás lo abandonaría y que hubiera querido estar con él toda su vida, que un infarto era un accidente, que la naturaleza seguía su curso, pero le dejé muy claro que su papi no lo abandonó.

¿Ahorita cómo está? Últimamente ha sido muy sobreprotector conmigo, me dice: “Mami, cuídate mucho porque nada más me quedas tú”. Siento muy feo que tenga que pasar por esto muy chiquito; sé que no hay edad para algo así, pero estando tan pequeño sí es fuerte, aunque mi niño se ha comportado muy valiente, y nosotros como familia lo hemos manejado de la mejor manera. Mi tía (Maribel Guardia) tampoco se pone a llorar frente a él, jamás, ni Marco, él hasta tuvo un pequeño problema de salud con la presión porque reprimió muchas cosas por ser quien manejaba todo aquí, ya que siempre tiene que haber alguien que no se derrumbe y que ayude a los demás a mantenerse en pie, y en este caso fue él.

¿Tú cómo te encuentras? ¿De qué forma has sobrellevado este duelo? Ha sido fuerte porque estaba muy acostumbrada a estar con él, y de repente veo memes y cosas así y pienso en pasárselos a Julián porque solíamos compartirnos cosas así, pero me acuerdo de que no está… Y luego, cuando pienso en una película que quiero ver con él y ya no está, es en esos momentos cuando es muy fuerte, cuando quiero pasar tiempo con él y ya no está. Siento un gran vacío y hay veces que me siento mucho más sola; de por sí soy una mujer solitaria, pero ahora siento todo el tiempo que me falta algo.

¿Has buscado ayuda de un especialista? Sí, hemos estado visitando a una tanatóloga que le recomendó una amiga a mi tía Maribel y nos ha ayudado un poco con el proceso, pero es muy difícil que de un día para otro salgas de algo así.

El asunto de la bipolaridad que padeces, ¿lo estás tratando? Sí, pero ahorita estoy muy estable; la verdad es que tengo una psiquiatra que es muy buena, sobre todo porque no me llena de medicamentos innecesarios ni me atonta ni nada de eso, sino que trata de llevarme el proceso poco a poco. Gracias a Dios nunca he tenido un ataque maniaco, porque ahí es cuando revientas, pero yo he estado llevando esto bien y tengo controlado ese aspecto. En la parte de Julián no estoy tan bien, sí lo extraño bastante, nos dejó a todos un hueco en el corazón aquí en la casa, pero lo que me tranquiliza un poco es que lo tenemos aquí con nosotros, en la sala, que es un lugar que él disfrutaba mucho y lo podemos saludar todos los días. Creo que mientras estemos vivos lo vamos a tener aquí.

¿Cómo ves a Maribel? El dolor de la pareja es duro, pero no se puede comparar con el dolor de una madre; es muy fuerte lo que le está pasando, yo creo que el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo. No me puedo imaginar estar en sus zapatos, hasta me causa terror pensarlo, siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante… La verdad, no hay palabras que describan la pérdida de un hijo.

Sigue otros chismes:

Primeras palabras de Ferka tras ser eliminada de La casa de los famosos México

La impactante transformación de Danna Paola desde María Belén

Así luce Maite Perroni tras el nacimiento de su hija Lía