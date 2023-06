Viuda de Julián Figueroa reaparece para hacer lo que más le gusta

A dos meses de la tragedia, Imelda comienza a retomar poco a poco su vida, no solo en el plano personal, también en lo profesional.

Es así que fue invitada para participar en el espectáculo que se ofrece cada año durante la entrega del Micrófono de Oro, distinción con la que la Asociación Nacional de Locutores reconoce la labor de sus agremiados.

Imelda, de hecho, recibió un reconocimiento, diploma y trofeo de parte de la Asociación y durante su paso por la alfombra explicó lo importante que es para ella este regreso a los escenarios.

La actuación también me llama la atención pero la música es lo que más me gusta hacer... no sé explicarlo, cuando me subo a un escenario a cantar me siento contenta, es lo que más me apasiona".