Viridiana Alatriste: así fue la trágica muerte de la hija de Silvia Pinal

Su padre era una de las personas más importantes en la industria del entretenimiento en México; su madre era una de las grandes actrices de la historia nacional y diva del cine y la televisión. Sin duda alguna, Viridiana Alatriste estaba destinada a ser una de las protagonistas de la farándula mexicana a finales del siglo XX y lo hubiera sido, de no ser por el terrible accidente que le robó la vida cuando apenas tenía 19 años.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la vida y muerte de la única hija de Gustavo Alatriste y Silvia Pinal.

¿Quién fue Viridiana Alatriste?

Nacida el 17 de enero de 1963, Viridiana Alatriste creció rodeada de focos, sets y nombres rimbombantes. Por ello, no fue extraño que la ahijada de Luis Buñuel y hermana menor de Sylvia Pasquel decidiera seguir los pasos de su famosa madre y enfocarse en la actuación.

Su debut en la pantalla chica se dio con solo 10 años, al aparecer junto a Silvia Pinal y Enrique Guzmán en el programa Silvia y Enrique. Tres años después, en 1973, Virdiana obtuvo su primer papel como actriz acompañando a su madre en el musical Annie es un tiro, versión mexicana del éxito de Broadway, Annie Get Yor Gun.

Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste (Instagram)

También sumó créditos en otros proyectos teatrales independientes como La fierecilla domada y Tartufo o el impostor, así como el show juvenil ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!! y las telenovelas Honrarás a los tuyos y Mañana es primavera.

Además, en 1981, actuó en la película La seducción, junto a Katy Jurado y Gonzalo Vega. Gracias a este papel recibió una nominación al Ariel -el premio más importante de la cinematografía mexicana- como Mejor Actriz de Reparto. Había nacido una estrella.

¿Cómo murió Viridiana Alatriste?

Desafortunadamente, el brillo de Viridiana Alatriste se extinguió la lluviosa noche del 25 de octubre de 1982.

Según cuentan personas cercanas a la joven actriz, Alatriste decidió escapar de una fiesta a la que había acudido con amigos para celebrar el fin de temporada de Tartufo o el impostor al sentirse cansada después de trabajar más de doce horas seguidas.

En su camino a casa, el Atlantic de la hija de Silvia Pinal sufrió un accidente y volcó por un barranco. De acuerdo con reportes forenses, Viridiana Alatriste murió instantáneamente después de recibir un golpe en la sien.

Sylvia Pasquel, Silvia Pinal y Viridiana Alatriste (Instagram)

Fue con una llamada que su hermana mayor se enteró de lo sucedido. "A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, contesto y era una amiga. Me dice: 'fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá'. '¿Está muerta Viri?', preguntó, y me dice 'sí'. Tenía un cochechito pequeño, me iba matando y llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver", recordó Pasquel en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Al confirmarse lo sucedido, Sylvia se vio obligada a avisar a su madre, quien quedó destruida. "La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual", señaló Pinal años después.

Las Pinal recuerdan a Viridiana Alatriste

Aunque han pasado casi 40 años de la muerte de Viridiana Alatriste, su recuerdo sigue vivo en sus familiares, incluyendo sus famosas hermanas.

En 2021, Alejandra compartió una fotografía de su altar de Día de Muertos con su hermana al centro. Mientras que Sylvia publicó hace unos años una serie de imágenes donde se ve a su fallecida hermana compartiendo un momento especial con su madre y el resto de su familia.

"Los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de mi familia. No saben lo feliz que me pone ver esta fotografía y recordar esas cenas llenas de risas, amor y diversión. ¡Siempre están conmigo, los amo con todo el corazón!", escribió la también actriz.

Aunque en menos ocasiones, Pinal también se ha referido a su hija, como en aquella entrevista con Televisa Espectáculos donde esperó que los fans del trabajo de Viridiana pudieran recordarla con tanto cariño como ella lo hacía. "Yo recuerdo con mucho cariño a mi hija y espero que alguno de los que ven ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!! ahí la puedan recordar. Yo la llevo en mi corazón para siempre", mencionó.

