Violeta Isfel y Raúl Bernal ¡por fin se casan!... "La depresión casi nos cuesta el matrimonio"

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. A sólo unos días de convertirse en marido y mujer, platicamos en exclusiva con Violeta Isfel y su prometido, Raúl Bernal, en la espectacular terraza del Hotel Fontán de Reforma, donde este martes 29 de noviembre por fin se realizará su boda por el civil. La pareja recordó cómo inició su historia de amor y los obstáculos que enfrentaron, superaron y los impulsaron a dar este gran paso.

“Hemos vivido las pruebas más grandes de nuestra vida, nuestro primer año juntos fue muy complicado, y luego vino la pandemia; después de eso dije: ‘Que me encierren con Raúl donde sea, porque lo amo profundamente y no veo mi vida con nadie más’”, nos contó la actriz, mientras Raúl emocionado nos dijo: “La unión por el civil será la confirmación del gran amor que nos tenemos”.

Sin embargo, la pandemia no fue la única situación difícil que tuvieron que afrontar: “En la temporada pasada del reality Las estrellas bailan en Hoy (en mayo de este año y en el que la actriz resultó ganadora, junto con Luis Fernando Peña) estuve en el hospital, llegué muy grave, con una deshidratación crónica, fue muy severo, estaba de verdad muy mal y no podía decidir nada, eso nos dio una sacudida a los dos; ahí nos dimos cuenta de lo importante que es tener a tu lado, legalmente, a una persona que pueda tomar decisiones. Obviamente tengo a mi hijo, pero ponerlo en una posición tan difícil no me gustaría, y la verdad es que a la única persona a la que yo le daría el poder de tomar decisiones en caso de cualquier situación es a mi esposo, porque es en quien más confío, además de mi hijo”.

"Estaba tratando terrible a las personas que amo"

Esa experiencia tan dolorosa fue determinante para tomar la decisión de casarse por el civil este martes; pero no fue la única: hace justo un año tuvieron que librar otra crisis en su relación cuando la actriz cayó en una severa depresión, quizás esa fue la prueba de amor más difícil: “Fue muy duro por todo este rollo de querer volver a ser papás; el tratamiento que tuve que tomar –porque fue sólo tomado– me ocasionó un desajuste hormonal importante, más la depresión que ya traía…”.

En ese momento Violeta colapsó debido al exceso de actividades que tenía: “Mi depresión fue activa, es decir, vivía con un estrés de correr al restaurante, luego a mi trabajo… Fueron demasiadas presiones y nunca me di cuenta de que la depresión ya estaba instalada en mi sistema, ya estaba tratando terrible a las personas que más amo; después se fue a un rollo más pasivo, y cuando me llegó la oferta de una obra de teatro y me sentí sin nada de ganas, ahí dije: ‘¡Cuidado! Esto ya es un foco rojo muy grande’”.

Para salir adelante, la actriz buscó atención psicológica y se apoyó de sus seres queridos: de su esposo y de su hijo Omar, pero sobre todo de ella misma: “Entré a terapias y con tratamiento herbolario, eso, más una chamba (emocional) con mi hijo, mi esposo y con la gente que amo, me ayudó mucho; además, yo solita decidí vivir una batalla a la vez, diario enfrentaba batallitas pequeñitas que iban desde levantarme, tender la cama y meterme a bañar, aunque no tuviera que ir a ningún lado… Hasta ahora ese momento de depresión ha sido lo más fuerte que hemos pasado y casi nos cuesta el matrimonio”, confesó.

Afortunadamente todo eso pasó y los hizo más fuertes. “Por eso ahora queremos celebrar la vida, el amor que nos tenemos; sí, hemos tenido pruebas difíciles, pero si vienen más, ¡estamos listísimos!”, nos dijo Violeta tomada de la mano del hombre con el que desea pasar el resto de su vida.

