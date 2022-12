Violeta Isfel reveló lo que sintió en la final de "Las estrellas bailan en Hoy"

Violeta Isfel y Luis Fernando Peña contra Manelyk y Potro. Así fue el enfrentamiento final del concurso "Las estrellas bailan en Hoy. Campeón de campeones". Atrás quedó Romina Marcos, otra de las favoritas.

"En ese momento, te juró que yo pensé que no íbamos a ganar. Yo solté el triunfo. Me dije: para mí, llegar a la final ya es haber ganado", revela Violeta Isfel.

Luis Fernando Peña, su compañero de baile, también pensó lo mismo. Se acercó a ella para murmurarle al oído: "Que pase lo que tenga que pasar".

Violeta Isfel y Luis Fernando Peña habían proyectado desde el comienzo de la competencia que estaban en Las estrellas bailan en Hoy para llegar a la final. "Por supuesto que queríamos ganar pero nuestra meta siempre fue llegar a la final, y cuando estuvimos en esa última etapa, cuando ya nada más se tenía que decidir si ganábamos o estábamos en en segundo lugar, me relajé porque al final la decisión es del público".

Para su sorpresa, la votación los favoreció.

"En ese momento lo que sentí fue sorpresa. Me sentí plena, dichosa, feliz. No me lo esperaba, lo juro", comenta Violeta, quien también confirmó que efectivamente, tal y como lo prometieron durante el programa, se irán a la Glorieta del Ángel de la Independencia para festejar el triunfo en el concurso de baile.

Lo más difícil a lo largo de la competencia para Violeta fue, curiosamente, un elemento técnico: "Es complicadísimo bailar con tacones. Queda una adolorida de tanto ensayo y baile. Quedé muy cansada pero muy feliz".

