Violeta Isfel explica por qué hizo caras al saber que bailará con Carlos Speitzer

Después de hacer caras al enterarse que el azar decidió que bailará con Carlos Speitzer en 'Las estrellas bailan en Hoy', Violeta Isfel decidió explicar su sentir, y publicó un video en su canal de YouTube.

Ahí compartió varias entrevistas que hicieron el viernes, en pleno foro de Hoy, donde dejó claro que no odia ni le cae mal su compañero, sino que es un reflejo de sí misma...

"Yo no estoy diciendo que me caiga mal, que quede claro. Haz de cuenta que es un reto conmigo a través de Carlos, porque hay cosas que él hace y yo las veo y digo' ay, es que también puedo llegar a esa esa y esa no me gusta ser'. Es un reto conmigo misma, nada más que se llama Carlos".

También expresó: "Yo pensé en cualquiera menos en Carlos. Dios sabe cómo hace las cosas y cuando te toca sumarte en algo, es porque algo vas a aprender. Me queda claro que esto es un reto gigante porque no habíamos convivido tanto".

Violeta Isfel admitió: "Hay muchas cosas en Carlos que a mí honestamente no me gustan, con respecto a su personalidad y lo poco que he visto. Entonces digo 'lo que te choca, te checa', entonces eso quiere decir que seguramente en el fondo de mi personalidad hay algo ahí que a mí tampoco me encanta. Entonces poder tenerlo tan cerca y decir 'va, no hay pedo, me rifo y voy a trabajar en eso para que salga un resultado chingón'. Está padre el reto".

"No hay mejor momento para trabajar tus temas de ego, que enfrentándote a eso", reiteró.

