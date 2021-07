Violeta Isfel demandará por extorsión a hombre que la acusó de despido injustificado

En plena pandemia y para salir adelante, Violeta Isfel decidió abrir un negocio de venta de hamburguesas y triunfó casi de inmediato, pero ahora, la actriz enfrenta una demanda de un presunto ex cocinero.

Julio César Leos aseguró haber trabajado en la sucursal de Tizayuca, Hidalgo y señala que fue despedido injustificadamente tras haber sido maltratado. Incluso aseguró que Violeta Isfel no le ha pagado la liquidación correspondiente.

Pero en declaraciones que presentó 'Ventaneando' a través de un audio, la actriz decidió negar cualquier problema con un ex empleado. Y es que aseguró que el hombre ni siquiera trabajó con ella.

"Este señor no lo conozco como él menciona. Yo lo conozco porque quiso extorsionarnos, sé que es alguien que estaba por ahí queriendo extorsionarnos".

"Es un oportunista, nunca trabajó conmigo, (él) quería, tenía muchas ganas según él. Estuvo amenazando que iba a sacar una nota, que me iba a denunciar. Cuando a uno le va bien pasan estas cosas", dijo Violeta.

Violeta Isfel fue clara: "Como no le dimos dinero decidió inventar. Ahorita mis abogados le van a meter algo penal por extorsión. Estas cosas no se pueden tomar a la ligera porque no sé si este güey está loco".

"Lo que es delicado es esto, donde te empieza a ir bien y la gente busca la manera de fregar. Yo seguiré trabajando por la derecha, siempre va a haber personas que quieran fregar a otros", indicó.

Dale play para escuchar a Violeta Isfel:

