Vinculan a proceso a Laura Bozzo por delito fiscal; amerita ¡prisión preventiva!

La abogada peruana Laura Bozzo tendrá que darle la cara a las autoridades mexicanas porque fue vinculada a proceso, con prisión preventiva, por un delito fiscal que presuntamente cometió.

Así lo informó El Universal, luego de que la polémica presentadora vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones de pesos.

Sin embargo, y en medio de su presunta responsabilidad en el delito fiscal, Laura no logró acreditar ante las autoridades fiscales su domicilio, por lo que se considera que hay riesgo de fuga, y por lo tanto, deberá ir a la cárcel.

Laura Bozzo deberá entrar por su propio pie al reclusorio. Hace 3 meses, la controvertida peruana solicitó un acuerdo preparatorio para pagar el adeudo fiscal y así evitar la cárcel, pero es demasiado tarde.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez ordenó prisión preventiva contra Laura Bozzo, en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

El delito fiscal al que se le vincula a Bozzo se conoce como depositaria infiel, que se castiga con hasta 9 años de prisión.

No es la primera vez que se habla de conflictos de Laura Bozzo con el SAT. En 2018 se informó que tenía problemas por 17 millones de pesos, pues no pagó ISR (Impuesto Sobre la Renta), IVA (Impuesto al Valor Agregado) e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) en el ejercicio 2012.

En aquella ocasión, Laura dijo que tuvo problemas con sus contadores, pero que ella siempre ha pagado a tiempo. "Sí existe un proceso y un problema con el Servicio de Administración Tributaria derivado de un mal manejo de unos contadores, pero yo no me he ido del país y no tengo ningún problema ni cuentas intervenidas", dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!