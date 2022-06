Vieron a Salvador Zerboni en Televisa... ¿Hay fraude en 'La casa de los famosos'?

Una de las bases de un reality como 'La casa de los famosos' es que las celebridades se someten a un aislamiento completo, pero ¿qué pasaría si en el caso del show de Telemundo hubiera alguna trampa?... ¿Sería un fraude contra el público?

Eso estaría pasando si lo que vio Martha Figueroa se confirma por completo. En su programa 'Con permiso', donde comenta las notas del espectáculo junto a Juan José Origel, hablaban sobre Laura Bpzzp y toda la polémica que ha generado.

Pero entonces Martha cuestionó: "¿(Salvador) Zerboni todavía está en la casa?".

"Atención, a-ten-ción. Si no me falla la vista, ayer vi a Zerboni en Televisa San Ángel... ¿Qué? Me pongo de pie, me siento y me como mi atún... no sé lo que significa lo que estoy diciendo pero eso vi. ¡Era Zerboni, sí, ayer!", insistió Martha Figueroa.

Cabe señalar que en redes sociales hay quienes comentan que 'La casa de los famosos' tiene un falso 24/7, pues la transmisión en vivo a veces es cortada y en su lugar muestran tomas del patio o la recámara sin nadie en su interior.

¿Será que los concursantes pueden salir por un rato y luego volver a la casa? ¿O Martha Figueroa solo imaginó ver a Zeroni en los pasillos de Televisa?

Lo cierto es que Salvador Zerboni también ha sido de los famosos que más ha dado de qué hablar, pues ya se notó que es estratega y maneja a su antojo a varios de los concursantes.