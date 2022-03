"Vienen 20 capítulos más": Juan Osorio habla sobre 'El último rey'

El esfuerzo de Juan Osorio valió la pena, y después de tantas piedras que se atravesaron en el camino, finalmente el productor salió victorioso viendo cómo El último rey, el hijo del pueblo derribó la censura y se transmitió con éxito durante dos semanas por la señal de las estrellas. ¿Que si está cansado? Pues sí lo está, pero la satisfacción de entregarle un producto de calidad a la audiencia puede más que cualquier signo de agotamiento, ya que la bioserie de Vicente Fernández no es el único proyecto que mantiene ocupada a la mente maestra de Televisa, que también supervisa cada detalle de La herencia, un legado de amor, telenovela que produce junto con Roy Rojas y que le permite regresar al melodrama convencional después de coquetear, por algunos años, con el género de la comedia.

Acompañamos a Osorio en el lanzamiento de esta apuesta que se estrena esta noche a las 8:30, y nos habló de todo lo que representa estar enfocado en dos grandes historias.

¿Cuál fue el primer desafío con el que se topó cuando leyó el libreto de La herencia? Lo primero es que era una historia campirana, y la empresa venía de un gran éxito como La desalmada, entonces había que ver cómo le íbamos a entrar al público con esta propuesta con el tema de las haciendas, el campo, con qué cultivo íbamos a adentrarnos y, sobre todo, qué reparto íbamos a tener para seducir a la audiencia.

¿Le resultó fácil conseguir a los cinco galanes protagónicos? No, y más ahora que hay tanta competencia, tanta oferta; entonces, primero hubo que encontrarlos, luego que aceptaran, después conjuntarlos para que todo mundo esté a gusto. Ahorita, verlos está rico, pero a la mera hora no fue nada fácil tenerlos en esta producción.

¿Cómo ha hecho para estar involucrado en este proyecto y a la vez en El último rey? Tengo la fortuna de estar con un señor que se llama Roy Rojas, es un productor muy creativo con quien hemos hecho un gran equipo, me entiende perfecto y eso me ha facilitado. Yo pienso que uno siempre tiene que rodearse de gente muy eficiente; siento que tengo personal a mi alrededor que es muy inteligente, y eso nos permite avanzar e ir fluyendo. Sin embargo, usted está día y noche pendiente de ambos productos… Sí, tienes que estar pendiente de todo; me gusta estar presente, seleccionar la música, supervisar cada detalle, sobre todo, me preocupa mucho cómo narrar la historia... Creo que es la base para que un producto funcione.

Ahora que terminó la primera temporada de El último rey, ¿qué satisfacción le dejó? ¡Muchísima! Yo creo que pasamos muchos obstáculos, uno de los principales era el tiempo para salir al aire; sin embargo, me deja con la gran satisfacción de que se pueden hacer cosas maravillosas dentro de esta empresa, en la que hicimos un homenaje a este gran ídolo, y al final, el público lo aceptó con mucho cariño.

¿Siente que le faltó algo? Como productor siempre pensamos que nos falta algo, siempre nos exigimos cuando estamos viendo el producto y el contenido al aire, pero siendo objetivos, con el poco tiempo que tuvimos, creo que hicimos un gran trabajo todos, y ahí están los resultados con la audiencia que tuvimos.

¿Ya se graba la segunda temporada? Estamos en eso, tendría unos 20 capítulos más.

¿Se estrenaría después de La herencia? ¡No! Se tiene otro horario y será una sorpresa.

¿Cuál es su mensaje a la familia Fernández? Mi mensaje es que vean los resultados y se darán cuenta del homenaje que hicimos. A toda la gente que fue admiradora del gran ídolo que fue don Vicente Fernández le dimos un poquito de conocimiento de todo lo que fue su vida, y a la familia le digo que nada me daría más gusto que ir personalmente a agradecerle, y que haya confiado para salir al aire.