Video. Así canta Sandra Echeverría las rancheras

Sandra Echeverria ha probado las mieles del éxito, ha trabajado de la mano de Salma Hayek y ha hecho un decoroso paso por Hollywood además de un sinfín de proyectos exitosos en México, ahora se enfrenta al más grande de sus sueños, la música, aquella que despertó desde la infancia su motor para pararse por primera vez en un escenario. La cantante se presentará mañana 17 de septiembre en La Maraka, convirtiéndose en la primera presentación de la Ciudad de México.

A muchos les sorprende que cantes...

Estoy muy contenta, soy una persona muy afortunada que ya tienen un equipo apoyándome en la música y que fue algo que no tuve por muchos años, a veces el hecho de que esté yo, tan posicionada como actriz hace que no todos confíen en mi carrera, pero, yo empecé a cantar antes que actuar, tuve que tomar un tiempo para hacer María Félix, pero ya de nuevo estoy aquí.



Entonces, tu sueño es cantar...

Sí, ha sido mi pasión desde que tengo 9 años y el estar haciéndolo profesionalmente si es cumplir mi sueño. A mi abuelita le encantaba el mariachi, cada que íbamos con ella los fines de semana poníamos canciones de Lucha Villa y todos los grandes, yo crecí escuchando a todas esas mujeres mexicanas que se convirtieron en mi inspiración. Mi familia veía el amor que yo le tenía a todo eso y me regalaba cancioneros mexicanos dónde yo me las aprendía y era como una tarea para mí, así que me encantará verlos por allá y que sean parte de todo esto.