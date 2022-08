(Video) Me duele mucho por mi hija: Sergio Mayer Mori habla por fin sobre el pleito con Natália Subtil

Sergio Mayer Mori habló respecto al nuevo escándalo que surgió cuando Natalia Subtil lo acusó de no hacerse cargo de la hija que tienen.

Subtil declaró públicamente, hace dos semanas, que el hijo del ex diputado Sergio Mayer "utiliza a su hija" para subir publicaciones en redes sociales y hacer creer que convive con ella.

"Después de un año, solo seis horas de convivencia", escribió la modelo brasileña respecto a un vídeo que Mayer Mori publicó con su hija.

Sergio estuvo el fin de semana en el estreno de la obra de teatro "En busca del arcoiris" y ahí habló respecto a las acusaciones.

"Yo estoy tranquilo porque siempre he estado al pendiente de mi hija", dijo Mayer Mori.

"Yo sé lo que he hecho, tarde o temprano todo va a salir a la luz y por eso, como les he dicho en varias ocasiones, yo estoy tranquilo".

Sergio Mayer Mori acudió al teatro en compañía de su padre, quién también ha arremetido en contra de Natalia Subtil al acusarlo de estupro, ya que Mayer Mori era menor de edad cuando fueron novios y procrearon a su hija.

Mayer Mori, sin embargo, descartó por el momento que él o su familia hayan pensado en alguna acción legal en contra de Natalia.

"Se pueden hacer muchas cosas... Cada día salen nuevas cosas".

Al preguntarle si estaba decepcionado por la actitud de su ex pareja, el actor dijo: