Victoria Ruffo desata furia por foto con Marjorie: "Son iguales, por eso se llevan bien"

Si dicen que al buen entendedor, pocas palabras, Victoria Ruffo aplicó el dicho a la perfección con su reciente publicación en Instagram, con una foto donde aparece con Marjorie de Sousa.

Al menos así lo tomaron sus seguidores, quienes le dejaron comentarios tras desatarse la furia de aquellos a quienes no les cae bien Marjorie de Sousa. Y es que la publicación de Victoria Ruffo llega al poco tiempo de que su ex, Eugenio Derbez, reiteró que le guarda "coraje" a la actriz por no dejarle ver a su hijo José Eduardo.

En declaraciones con la prensa, Derbez comparó la situación que vive Julián Gil con Marjorie de Sousa a lo que él vivió con Ruffo. "Me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados".

Eugenio aseguró sobre el pasado con Victoria Ruffo: "Me da mucho coraje que todavía le pregunten 'Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?', ¿Por qué no le preguntan qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá?, Que es muy diferente, ese es mi coraje contra su mamá".

Julián Gil compartió el video de las declaraciones de Derbez, pues asegura que el tema de "alienación parental" no es algo que solo ellos dos hayan vivido. Recordemos que perdió la patria potestad de su hijo con Marjorie, con quien ha tenido un pleito legal desde hace años.

Más tarde, Victoria Ruffo publicó su foto con Marjorie de Sousa, como si le demostrara su apoyo. Así que público opinó: "Son iguales, por eso se llevan bien".

Victoria Ruffo no ha comentado nada al respecto, mientras Marjorie de Sousa

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!