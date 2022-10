Victoria Ruffo advierte esto a Eugenio, "en caso de que José Eduardo Derbez se case"

Los problemas de pareja que vivió con Eugenio Derbez ya no perturban a Victoria Ruffo; la madurez de sus 60 años ha traído un nuevo aire a su vida. Durante la presentación de una obra teatral, la actriz nos confió que ya perdonó al padre de su hijo José Eduardo, y que el accidente sufrido por el comediante hace unos días sí llegó a preocuparla.

“Más que nada, fue por mi hijo. Cuando me enteré que estaba delicado, pregunté sobre su estado de salud, porque es su papá y porque somos personas que nos conocemos. Además, no le deseo mal, sólo espero que esté bien, que esté tranquilo, ya que su tranquilidad es la de mi hijo”, expresó la protagonista de Corona de lágrimas.

“EN CASO DE QUE JOSÉ EDUARDO SE CASE, CADA QUIEN EN SU MESA”

A su juicio, el ahora esposo de Alessandra Rosaldo se arriesgó demasiado en un juego que demanda concentración y un espacio adecuado para evitar lo que le pasó: una lesión que rompió en pedazos su hombro y que lo mandó al quirófano.

“Cometió un error. Esos juegos los usé un día, lo puso mi hijo Anuar en casa, y me quedé pegada a la pared pensando que me iba a caer en un precipicio. Él me decía que debía moverme y no quise porque, realmente, perdemos la dimensión de donde estamos; ya no te acuerdas si estás en la sala o al borde de un barranco. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo porque tu cerebro está en otra onda”.

La llamada Queen de las telenovelas admite que le da mucho gusto la mejoría que ha tenido Derbez. “Somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano; la salud es importantísima y con eso no se juega. Sea como sea, él es el papá de mi hijo, me preocupé, pero tampoco iba a tomar el teléfono y marcarle”, manifiesta la artista, negándose a una reconciliación.

Incluso, en caso de que José Eduardo se case, ella quiere estar lejos de la mesa de Eugenio. “Cada quien en su lugar”, expresa entre risas. Según Victoria, “La vida cambia, pasa, hay que ir madurando”. Por eso prefiere mantener la paz y dejar atrás los rencores.

