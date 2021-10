Víctor González desde que es papá... "Entre menos sepan de mí, mejor"

Víctor González es una estrella de las telenovelas. Lo sabe, pero no lo asume. Prefiere, dice, una vida tranquila, alejado del ojo público. Lo reconocen, sí, pero él prefiere la tranquilidad de su día a día. Este año cumple y celebra 30 de carrera, desde que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“Fui un fósil del CEA (dice y se carcajea). ¡En serio! Estuve varios años, más de los que se necesitaban, porque yo quería ser músico; en Querétaro estudiaba en el Conservatorio, entonces fui y vine varias veces, hasta que terminé mis estudios y me incorporé a las telenovelas”.

¿Te sigue gustando el género? Amo las telenovelas. No soy muy bueno viéndome porque siempre pienso: “Pude haberlo hecho mejor o de otra manera”. Fuera de eso, el género me gusta mucho. Desde chavito veía telenovelas con mi mamá, y estoy muy agradecido de seguir vigente, porque de verdad te das cuenta, cuando te toca trabajar con actores como Manuel Ojeda o Diana Bracho, de que no se trata de llegar, sino de mantenerse, como ellos, a los que les aprendí mucho en Quererlo todo, el proyecto que tenía asegurado cuando comenzó la pandemia.

Comenta que, a diferencia de muchos que sufrimos el encierro, él aprovechó el tiempo para hacer ejercicio, andar en bicicleta y convivir con sus padres en su natal Querétaro, y también para convivir con su hijo de 10 años.

¿Ha sido lo que esperabas de esta carrera? Definitivamente; yo esperaba una vida diferente, una vida llena de sorpresas, y eso es lo que he tenido… A los 17 años soñaba con esto que estoy viviendo: con seguir trabajando, con emocionarme; siento que estoy empezando, siento la adrenalina, lo mismo que al principio, y es lo mismo cada proyecto, cada año, y se convierte en una carrera de resistencia y de estar vigente.

¿Das por hecho que tendrás trabajo por ser talentoso, guapo y tener una carrera sólida? No, no, no lo doy por hecho porque no sucede así. En esta carrera se está a prueba en todos los proyectos, tienes que hacer las cosas bien para estar con los productores y que guste la imagen y que guste al trabajo. No lo doy por hecho, porque ya no es así; ni siquiera cuando empecé era de “si eres guapo, entras”.

"Ya estamos en tantas cosas y hay tantos buenos actores en todas las plataformas y todos los canales de televisión, que ya no nada más hay que ser guapo y saberse parar ante la cámara, hay que dar un poco más. Yo no sé si sea el mejor actor o el peor, pero de lo que me siento orgulloso es de seguir aquí, seguir vigente después de 30 años. Cuando no estoy en proyecto, estoy haciendo pruebas y conectando con la gente nueva en la producción, porque hay jóvenes que ya producen, nunca han visto una telenovela, no te conocen y te dicen: “Pues sí, mi mamá te veía, pero yo no”, y es estar a prueba todo el día, todos los días.

¿Tuviste exclusividad? Sí, con TV Azteca… Cuatro años fui exclusivo; me gustaría tener una ahora (se carcajea). La verdad, nunca me incomodó; sin embargo, cuando se terminó, me reactivé y me vi en la necesidad de buscar por todos lados.

¿Eres superdisciplinado? Sí, lo soy cuando estoy en un proyecto, nunca llego tarde, nunca falto... Estoy dedicado al proyecto al cien por ciento.

Tampoco eres de escándalos… No he sido de escándalos; entre menos sepan de mí, mejor. Y sí sé que hay más lana entre más popular seas, pero también el costo es que se siente uno menos libre.

¿Has sido bien administrado? Ahora empiezo a ver los frutos de una inversión que hice, pero sin descuidar la carrera, porque es muy celosa.

Te tocaron los locos 90, el living la vida loca… Vivía y no me preocupaba por el futuro; no digo que me gastaba toda mi plata, pero simplemente no me preocupaba. Cuando tienes un hijo dices: “Ya no soy solamente yo, que andaba por aquí y por allá y no me importaba si voy a trabajar a Colombia o me quedaba a vivir allá’; ahora, con un hijo es “quiero estar cerca de él”.

¿Cómo cierras el año? Trabajando, espero, y espero iniciar el 2022 igual. Me encanta actuar en telenovelas y me encanta que Televisa le está apostando al renacer del melodrama clásico, y lo mejor: con los productores que saben hacer las cosas.

