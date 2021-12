Vicente Fernández y las memorias de 'Un mexicano en la México'... y en el Zócalo

Aunque aseguraba no haber dado su mejor concierto, Vicente Fernández consideraba que una de las presentaciones más emotivas y memorables de su carrera fue 'Un mexicano en la México', que ofreció gratuitamente y con fines benéficos el sábado 15 de septiembre de 1984 en la Plaza de Toros México, de la capital azteca.

Una concurrencia de 54 mil personas le demostró lo mucho que lo quería, soportando lluvia y frío en el coso más grande del mundo, y por encima de popularísimos exponentes de la balada romántica. Con acompañamiento del Mariachi Juvenil Azteca, el recital fue precisamente una respuesta del cantante a los empresarios que entonces cifraban su éxito económico en las figuras extranjeras.

“Fue un reto enorme. Tenía mucho tiempo de no cantar en el Distrito Federal debido al auge de la reventa. Nunca he querido ser artículo de lujo, y por ello pedí a las autoridades que me prestaran ese escenario para cantar sin cobrar. Raúl Velasco me dijo que Televisa me apoyaba, pero hubo problemas con la empresa organizadora; primero me canceló, pues venía el grupo Menudo. Después por Julio Iglesias y por José Luis Rodríguez El Puma".

"Hubo presiones, y Raúl y yo tuvimos un choque de sentimientos; pensé que no era justo lo que pasaba. En la conferencia de prensa me preguntaron si estaba seguro de llenar el lugar. Contesté que quien iba a hacerlo sería mi público, porque yo era el cantante más malo, pero a quien más quería mi pueblo. Además, prometí que si no llenaba la Plaza México, me retiraba. No había dejado de llover desde el primer día del mes, y ese no fue la excepción; aun así, se llenó. Tan pronto como Gustavo Alvite me anunció, se quitó la lluvia, canté dos horas y, al terminar de interpretar Volver, volver comenzó a llover otra vez.

"Pedí cinco escenarios, uno al centro y cuatro al final de igual número de pasillos; por eso la gente pudo ver bien. Creo que tengo la marca de asistencia en ese lugar, pero no sé por qué no está en el libro de Récords Guinness. Alguien me dijo: ‘La plaza más grande del mundo quedó a tus pies’. Por eso es mi más grande trofeo, porque el único cantante que ha llenado la Plaza México se llama Vicente Fernández”.

Impuso récord en el Zócalo

Vicente Fernández en el Zócalo. Foto. Archivo.

Experiencia similar vivió El Charro de Huentitán el 14 de febrero de 2009, cuando actuó por primera vez en el Zócalo capitalino, donde implantó marca de asistencia al convocar a 219 mil personas, nueve mil más que las que Shakira había congregado dos años antes.

“Es una bendición estar parado en este lugar, pero sobre todo estar con mi pueblo. No me interesa romper los récords de nadie. Me interesa tenerlos contentos a ustedes”, manifestó el cantante quien, durante tres horas de concierto, entonó alrededor de 50 de sus éxitos coreados por la mayoría de los asistentes reunidos en la mayor plaza pública del país y que, horas antes, arrebataron a Londres el Record Guinness por el mayor número de personas besándose.

Dato curioso: en esa ocasión Chente negó que ya pensara en el retiro: “Porque el día que deje de escuchar sus aplausos, ese día moriré de tristeza”, sentenció justo ahí, uno de los lugares donde ha pensado ofrecer su última actuación y despedirse para siempre de los escenarios.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!