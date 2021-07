Vicente Fernández la libró y salió del hospital ¡sin pagar ni un quinto!

Cada cuatro meses, Vicente Fernández se somete a diversos estudios médicos para cuidar su salud. Gracias a esa práctica detectó a tiempo en 2002 que tenía cáncer de próstata. Cuando todo parecía que esta terrible enfermedad había quedado en el pasado, en 2019 se supo que el Charro de Huentitán padecía de nuevo cáncer, pero ahora en el intestino.

Por esa razón, el cantante no deja de hacerse sus chequeos periódicamente. Fue la semana pasada que una temperatura elevada (38 grados) le comenzó a provocar diversos malestares al artista de 81 años, por lo que visitó un hospital en Guadalajara, Jalisco.

Ahí, sus médicos le recomendaron pernoctar en el nosocomio porque una gastroenteritis le provocó una diarrea, así que tenía que ser hidratado; afortunadamente, el cantante abandonó el hospital el viernes pasado.

Aunque diversos medios de comunicación se dieron cita para tener las primeras reacciones del cantante a su salida del hospital, por recomendaciones médicas le pidieron al cantante que no bajara el cristal de la ventana de su camioneta. Cabe recordar que, durante toda la pandemia, el intérprete de Me voy a quitar de en medio ha estado en cuarentena en su rancho Los 3 Potrillos, e incluso no asistió a las bodas de sus nietos Camila y Alejandro Fernández Guinart.

Las únicas reuniones que ha tenido con sus familiares en este tiempo han sido el pasado 17 de febrero, cuando celebró un comelitón en su rancho con toda su familia por motivo de su cumpleaños, pero guardando la sana distancia, y el pasado Día del Padre, que fueron a visitarlo sus hijos, nietos y bisnietos. También se ha sabido que la familia Fernández se realiza periódicamente pruebas de COVID-19 para evitar contagios entre ellos, y el único que dio positivo, pero fue asintomático, fue Alejandro Fernández, quien se encontraba en una premiación en Estados Unidos.

TVyNovelas estuvo en el hospital todo el tiempo, y ahí pudimos conversar con Gerardo y Vicente Jr., quienes estuvieron al pendiente de la salud de su famoso padre.

Gerardo, ¿por qué ingresó tu padre al hospital? "Tenía una infección en las vías urinarias, pero se encuentra muy bien, ¡gracias a Dios! No había nada de qué preocuparse. Mi mamá ha estado con él todo el tiempo, y fue un asunto sólo de dos días para que saliera, y fue por órdenes del doctor para descartar cualquier otro padecimiento. Él estuvo de buen ánimo, incluso publicó un mensaje en redes sociales para que todos estuvieran tranquilos.

¿Les pegó un susto? "¡Claro! A cualquiera le daría un susto, pero ya se ve mucho mejor que cuando ingresó. Está muy contento de que todo salió bien.

Vicente, ¿cómo está tu papá ahora que salió? "¡Estoy muy contento de que la infección que traía en las vías urinarias ya esté controlada y de que ya esté en casa! Esta infección se dio por efectos secundarios de la operación de próstata a la que se sometió mi papá.

¿Cuáles fueron los síntomas para tomar la decisión de hospitalizarlo? "Primero comenzó con un dolor de cuerpo; luego se manifestó una temperatura de 38 grados que no le bajaba, así que le hablamos a su doctor (Roberto Esquivel), y él aconsejó que estuviera en un hospital para que cualquier cosa que se le presentara pudieran tratarla de manera inmediata.

¿Por qué estuvo hospitalizado casi tres días? "Porque el tratamiento que le dieron especificaba 72 horas para que surtiera efecto, y aunque mi padre se recuperó antes, el protocolo así lo marcaba.

¿Quiénes estuvieron acompañando a tu padre? "Mi madre estuvo todo el tiempo; Gerardo y un servidor estuvimos en el hospital por el lapso de una hora, que es lo que el hospital permite por los protocolos de COVID-19. Mi hermano Alejandro ha estado en contacto vía telefónica y videollamada, porque se encuentra fuera del país. También estuvieron mis hijos, Vicente IV, Ramón y Sissi. No podía estar toda la familia por el protocolo que mencioné y porque no fue un asunto de gravedad.

¡No pagó nada!

Vicente Fernández es tan precavido que desde hace muchos años paga un seguro de

gastos médicos mayores ilimitado, así que estos días hospitalizado no tuvo que pagar absolutamente nada, porque como son padecimientos derivados de una enfermedad en la que ya pagó el deducible y ya rebasó su coaseguro, entonces sólo tuvo que pagar desechables y, según una fuente del hospital, no ascienden a más de mil pesos.