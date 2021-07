Vicente Fernández fue hospitalizado, pero no hay motivo para alarmarse

A pocos días de que Vicente Fernández Jr. denunciara secuestro en una clínica de rehabilitación, la familia vuelve a los reflectores por la salud de don Vicente Fernández, quien fue hospitalizado a sus 81 años.

Después de que doña Silvia Pinal y don Eric del Castillo alertaron la semana pasada por llegar al hospital, tras lo cual ambos ya están en casa, el saber que otro ídolo de México llegó a un nosocomio encendió las alertas.

Pero no se trata de algo urgente, sino de una revisión de rutina, como lo confirmó Gil Barrera, editor de nuestra edición impresa de TVyNovelas, quien compartió en redes sociales:

"Reportan que el querido #VicenteFernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina y que no hay motivo para alarmarse.

Hace poco más de un mes, don Vicente Fernández dio de qué hablar por sus zapatos. En una foto junto a Saúl 'El Canelo' Álvarez, se alcanza a ver que 'El Charro de Huentitán' portaba un calzado de la marca de lujo Louis Vuitton, que tienen un costo del equivalente a 20 mil pesos.

Su más reciente aparición en los medios fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, luego de que fue acusado por algunas mujeres de haberles tocado un seno mientras se tomaban fotos con él en su rancho.

Las redes sociales lo tundieron, pero don Vicente dio la cara y negó rotundamente que se tratara de algo hecho con alevosía y ventaja.

En enero pasado, Juan José Origel confirmó que don Vicente fue vacunado contra la COVID-19.

“¿Quién creen que ya se vacunó? Ni lo saben, no, no, no. Ya recibieron la vacuna Don Vicente Fernández, el ‘Potrillo’ y hasta Gerardo, su hermano, ya los vacunaron; no sé si a Vicentito, pero de los tres Fernández: Vicente, el ‘Potrillo’ y de Gerardo Fernández, ya les pusieron la vacuna”, dijo Pepillo en un video para su canal de YouTube.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!