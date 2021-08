Vicente Fernández: Reporte médico lo declara "grave pero estable", en terapia intensiva

A través de las redes sociales de don Vicente Fernández, finalmente se conoció el reporte médico oficial tras la caída que sufrió en su habitación del rancho de Los Tres Potrillos, tras la cual fue intervenido de emergencia, por lesión en las cervicales.

Su hijo Vicente Fernández Jr. dio pocos detalles a la prensa, pues la familia lo pudo ver poco tiempo debido a que el Charro de Huentitán permanece sedado en terapia intensiva, dato que así confirmó el reporte médico:

"Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández, es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical.

"En este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de Terapia Intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación. Se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución. Saludos y buena tarde".

Al publicar el reporte médico, además se escribió:

"Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello.

"Recalcamos que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico. Gracias por su comprensión y apoyo".

