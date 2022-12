Vicente Fernández Jr. se comprometió con su novia Mariana González

Un viaje a París luego de casi 3 años de romance fue el escenario perfecto que eligió Vicente Fernández Jr. para entregarle el anillo de compromiso a su novia Mariana González.

La escultural participante del reality show 'Rica, famosa, latina', presumió imágenes portando un enorme anillo, al cual describió como de "varios quilates", aunque no detalló ni el costo ni qué tantos brillantes tiene.

"Fue muy romántico, no me la esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero esta vez era mi cumpleaños. Me dijo 'te voy a llevar a un lugar' y no me decía qué rollo", dijo la influencer en entrevista con Despierta América, de Univision.

La pareja disfrutó varios días en París, donde visitaron los lugares turísticos más importantes.

Sus planes de boda para 2023 incluyen también la llegada de un bebé, y ella ya confirmó que dejará de utilizar métodos anticonceptivos. "Todavía no lo habíamos planeado bien y yo me cuidaba. Ya me retiré el DIU, entonces ya, en cualquier momento les damos la sorpresa".

Por su parte, Vicente dijo: ""Tenemos muchas ganas de que sea niña. La 'tarea' la estamos haciendo".

