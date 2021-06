Vicente Fernández Jr. reapareció tras misteriosa ausencia, ¡pero es otro!

Después de varias semanas de misterio en torno al paradero de Vicente Fernández Jr., el cantante reapareció en algunas imágenes que circulan en redes sociales, en el marco de la celebración por el Día del padre.

Ha pasado poco tiempo, pero parece que fue mucho, por el aspecto canoso De Vicente Jr., cuya barba ahora es completamente blanca.

Se desconoce hasta el momento dónde está el cantante, pero se nota que lo fueron a visitar.

Primero apareció junto a sus 4 nietos, sus hijos varones, Vicente Jr y Ramón, y luego junto a toda su familia.

Más tarde, su novia Mariana González compartió una historia en Instagram mientras comía un pastel con Vicente Fernández Jr., quien no pronunció ni una sola palabra.



Ante la incertidumbre de lo que pasó, y por su estado físico, las especulaciones siguen surgiendo, y en Instagram alguien aseguró que la familia envió a Vicente a una clínica de rehabilitación para protegerlo, luego de descubrir que debía mucho dinero de préstamos con tal de consentir a su novia. Esta versión no está confirmada.

Cabe recordar que no se ha confirmado dónde está, pero en el canal de YouTube Chisme no Like apoyan la versión de que Vicente está en una clínica de rehabilitación.

Por su parte, Jaime García 'El charro de Toluquilla', dijo a ese medio que Vicente le pidió dinero prestado, y luego aseguró que su compadre "está con un psicólogo, porque me dijo que con un médico.

El misterio sigue alrededor del cantante, pues aunque acostumbraba responder su teléfono personalmente, ya no se le puede contactar.

