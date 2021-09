Vicente Fernández Jr., harto de los chismes, demandará a quien difunda notas falsas

Mariana González dijo “ya no más” a las acusaciones de ser una “secuestradora y asesina”, y acompañada de su novio, Vicente Fernández Jr., aseguró que de ahora en adelante todo se dirimirá en los juzgados, donde demandará que le demuestren la vil mentira de lo que se le señala, y se dijo confiada en que “la justicia me dará la razón”. Como se recordará, todo comenzó cuando Lilia Arriola, hermana del policía federal Mauricio Arriola, expretendiente de Mariana, la acusó en una revista de espectáculos de ser ella la autora del secuestro y posterior asesinato de su hermano.

Arriola señaló que su familia pagó 10 millones de dólares por el rescate de su hermano, y que aun así los secuestradores lo asesinaron. Asimismo, comentó en otros medios que le “parece sospechoso” que después del terrible incidente, Mariana comenzó una vida llena de lujos y excentricidades.

Ante estos señalamientos, Mariana nos buscó para dar su versión de cómo conoció a Mauricio Arriola y se desarrollaron los hechos, para dar carpetazo mediático y dejar en manos de las autoridades las investigaciones.

Mariana, para quienes no les ha quedado claro, ¿cómo fue tu relación con esta persona? Al señor (Mauricio Arriola ) me lo presentaron en septiembre de 2016 por un amigo en común que también es policía; él me decía: “Oye, un amigo te quiere conocer”, y yo no le daba importancia. Pero se dieron las cosas y lo conocí, lo vi en un lugar en Guadalajara, comí con él y con mi amigo.

¿Qué pasó después? Él fue muy amable. Después me empieza a escribir todos los días; lo vuelvo a ver por segunda vez el 1 de octubre (del 2016), recuerdo muy bien la fecha porque era cumpleaños de una de mis hermanas. Nos vimos en la CDMX; salimos, cenamos, fuimos a bailar y me dijo que estaba enamoradísimo.

¿Tuvo detalles contigo en esa época? ¡Claro! Pero yo venía de una relación y estaba muy susceptible. Él me empieza a llenar de cariños, de atenciones, de flores y yo me sentía ¡wow!, me empezó a conquistar día a día, incluso me mandaba canciones. Cuando de repente pasan los días, lo secuestraron y no lo vuelvo a ver.

¿Cómo te diste cuenta de ese hecho? Gente conocida me avisa, a los días lo matan y yo no lo podía creer. Yo estaba muy mal, literal, muy mal porque eso no se le desea a nadie, y menos con una persona que se portó contigo excelentemente bien.

¿Cómo fue de nuevo tu acercamiento con su hermana, que ahora te acusa? Pasan los años, ya no sé nada de esta señora (Lilia Arriola), pero hace dos meses me busca un día, alrededor de la medianoche, y tuvimos una conversación muy cordial. Y después veo unas declaraciones en una revista donde dice que me fui a vivir a Dubai y más mentiras.

¿Tienes forma de comprobar tus ingresos? ¡Por supuesto! Además, yo vengo de una familia muy trabajadora, que es reconocida aquí (en Guadalajara) por la avicultura; somos gente que viene de luchar.

¿Te han afectado todas estas acusaciones? Soy madre, ¿cómo pueden poner los titulares: “secuestradora y asesina”?, se pasan, y existe un límite, no es lo mismo que le digan a uno arribista, interesada y cosas por el estilo. Además, en lo emocional me afectó muchísimo, literalmente, tenía que estar empastillada.

¿Estás yendo a terapia? Voy con un psicólogo, voy bien, pero sí me afectó. Nos compartiste que tomaste acciones legales... Sí, por la difamación tan grande. A partir de ahora dejaré todo en manos de los abogados y confío en la justicia que me dará la razón. Con esta entrevista cierro el tema y dejaré que se resuelva todo en los tribunales.

¿Qué crees que es lo que busca esta persona? La verdad es que no lo entiendo. Ella dice que no busca fama, que no busca dinero; entonces, si no está buscando eso, uno va directo a la Fiscalía y no a una revista de espectáculos a dar una entrevista.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. ha estado siempre apoyando la versión de su novia, y también pide que la parte acusadora demuestre con pruebas lo que está diciendo.

Vicente, te vemos apoyando a Mariana, ¿cómo va el proceso legal? Las cuestiones legales se resuelven en juzgados, no en medios de espectáculos, hasta que existan citatorios, órdenes de aprehensión y no con declaraciones. Esos son chismes y no hay que hacerles caso cuando no tienen una base.

¿Existe alguna orden de aprehensión o citatorio para tu pareja? ¡No! Somos los más interesados en que todo esto se aclare.

¿Qué opinas de toda la situación? Quien lanza una acusación tiene la obligación de poner documentos y pruebas para comprobar de lo que estás acusando; mientras que no sea así, no se puede tomar nada en serio.

Tú fuiste víctima de un secuestro... Efectivamente, y es algo muy delicado. Y no sólo lo viví yo, también mi familia; me sorprende que en tantos medios de comunicación le estén dando pie a información falsa.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!