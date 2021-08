Vicente Fernández Jr.: "No soy la oveja negra de la familia"

La reciente grabación de Vicente Fernández Jr. se llama La oveja negra, pero no en alusión a él, que últimamente se ha vuelto el más escandaloso del clan Fernández, ni porque su controvertida vida privada ha acaparado los titulares de diversos medios de comunicación.

Su pareja, Mariana González, y él han guardado silencio las últimas semanas, pero hoy lo rompen en una entrevista exclusiva en la que nos hablan de los escándalos, su vida en pareja, e incluso de sus planes de boda para el 2022.

Se ha acusado a tu novia de algo muy grave… "¡Todo es mentira y lo vamos a demostrar! Voy a defender como fiera a Mariana, y hasta las últimas consecuencias.

Te has convertido en “la oveja negra” de los Fernández… "Así titulé mi disco, pero no me considero eso. Yo me veo como la oveja que cuida, dirige y protege a su rebaño.

¿Es cierto que tu familia está molesta por todo lo que ocurre a tu alrededor? "Cuando se hablan cosas que no tienen razón de ser, indigna a cualquiera. Eso sí tiene molesta a mi familia porque no se ha hablado con la verdad. ¿Por qué? Porque no hay forma de sustentar todo lo que se dice. Yo estoy en paz con toda mi familia, y eso me tiene contento.

¿Todos en tu familia te apoyan? "Nosotros sabemos la verdad, y por eso nos apoyamos entre todos. Ni mi padre ni mi madre, ni tampoco mis hermanos, tienen un problema con Mariana.

Después de esta “desaparición del ojo público”, ¿cómo estás? "Lo vuelvo a repetir: no soy alcohólico ni apostador ni drogadicto, ni tampoco le he robado a mi familia. Aquí estoy con la mejor mujer que Dios pudo poner enfrente de mí, y con una gran relación con mi familia.

Se ha dicho que un miembro de tu propia familia fue el que orquestó todo esto… "Quien lo haya dicho, lo tendrá que demostrar. Reitero: mi familia está para apoyarme.

¿Tienes planes de casarte con Mariana? "Sí. Espero que para principios del 2022, ya que se tenga luz verde para celebrar una gran boda.

