Verónica del Castillo: "No le bajé el galán a Alma Cero"

Cuando se dio a conocer que Verónica del Castillo había iniciado una relación sentimental con René de la Parra, exnovio de Alma Cero, fue un escándalo, se especuló que la periodista le había bajado el novio a la actriz, pero la realidad no fue así. En exclusiva, Verónica nos contó cómo se dio su romance con el hombre que le pidió al universo y que llegó a su vida como parte de todo lo bueno que le ha pasado en este 2022.

“Fue un gran cierre de año, con mucho trabajo gracias a Dios, estuve de gira con mis conferencias y estoy a punto de sacar mi tercer libro, así que estoy muy contenta en todas las áreas de mi vida, incluso en el amor, en todo me está yendo muy bien y creo que es la cosecha de lo que sembré.

“A René (su novio) lo pedí y me llegó por ley de causa y efecto, porque le pedí a Dios un hombre de fe, que hubiera sufrido mucho y que tuviera una situación económica resuelta, y él tiene todas esas características”.

Verónica nos dijo que está feliz de que su deseo al fin se haya materializado: “decreté lo que quería y él (René) me llamó dos meses después de que terminó su relación (con Alma Cero). Estamos muy contentos porque le gustan todas las actividades que yo realizo: las terapias, la filosofía, la medicina alternativa, los congresos a los que asisto… se está metiendo mucho en mi mundo y eso me encanta porque no cualquier hombre tiene el tiempo y la humildad de seguir aprendiendo conmigo”.

Al preguntarle si consideraba que René era el hombre de su vida, la presentadora nos dijo: “(risas) La verdad mi hermana y yo no hemos sido muy buenas para elegir parejas, entonces, ya le dejo a Dios que me los escoja; yo no doy nada por hecho, vivo sólo por hoy, como en Alcohólicos Anónimos, disfruto sólo el presente, y no puedo hablar a futuro, por lo tanto, no sé si es el hombre de mi vida, pero sí es un hombre muy comprometido, de fe y que no la ha pasado bien, y eso lo hace un hombre como mi papá, porque mi padre, cuando llegó con mi mamá, ya había sido parrandero, mujeriego y de todo”. En el caso de René, nos dijo, “es un hombre que no tiene vicios y eso para mí es lo más importante, es un hombre sano en todos los sentidos”. La periodista nos compartió que todos en su familia ya lo conocen y lo quieren mucho: “mi hijo y él se llevan superbién”, expresó.

“LA VI UNA SOLA VEZ EN LA VIDA, ¿CÓMO VA A SER MI AMIGA?”

Sobre la polémica en la que Verónica se vio envuelta debido a que su novio fue pareja de Alma Cero, quien en entrevista con TVyNovelas declaró que pensaba que había una amistad entre ellas y que a Verónica se le olvidó, la conductora una vez más fue tajante y dijo: “La vi una sola vez en la vida, ¿cómo va a ser mi amiga?”. La hermana de Kate del Castillo aclaró que la única ocasión que se vio con Alma fue en la Ciudad de México y no en Los Ángeles, California, como ella nos dijo. “La vi en un restaurante al cual llegaron por invitación de amigos de René, ese día nos fuimos de fiesta y nunca más los volví a ver a ninguno de los dos, hasta hace cuatro meses que me buscó Rene y me dijo que tenía dos meses de haber terminado con Alma”.

Cabe destacar que la comediante mencionó que le llamó la atención que la relación de Verónica con René se hubiera dado tan rápido, a tan sólo dos semanas de que ellos terminaron su romance. A esta declaración, Verónica respondió: “Tengo los chats para que vean la fechas de cuando me empezó a escribir (René), y otras cosas que no me gustaron de ese chat que ella no leyó completo…”. Verónica además aclaró que si le llegó a escribir a Alma Cero “te amo” por WhatsApp no fue porque la considerara su amiga: “Sí, le puse te amo, pero como una forma de hablar con todo el mundo, es como decir: ‘amo tu personaje, amo tu blusa, tus zapatos…’ pero no pensé que se lo fuera a tomar tan a pecho, una sola vez la vi y perdón, pero no la puedo considerar una amiga, es una mujer divertida y talentosa, pero ¡yo ni le bajé el galán, ni era mi amiga!”, concluyó el tema.

¡SUS CONOCIMIENTOS LE SALVARON LA VIDA!

Dando la vuelta a los dimes y diretes, Verónica del Castillo nos contó de los proyectos que hoy ocupan su vida, uno de ellos es el tercer libro que sacará en breve. “Aún no tengo el nombre, pero es un manual que va a acompañar mi taller de neuroabundancia, es decir, será mi taller plasmado en papel, en él la gente va a encontrar información útil y práctica para empezar a transformar creencias de pobreza y de carencia en creencias potencializadoras de abundancia, prosperidad y salud”.

La periodista lleva varios años preparándose en estos temas: “en 2004 hice mi primera maestría de reiki, tengo dos maestrías, una en Miami y otra en México, desde entonces empecé a estudiar todo lo de medicina alternativa”, explicó. Estos conocimientos la han ayudado en los momentos más duros: “Me han salvado la vida porque he tenido problemas de salud y gracias a este cambio de mentalidad y a esta medicina alternativa complementaria, afortunadamente he salido adelante, me han hecho varias biopsias y la he librado, han sido tumores benignos (…) Tuve una depresión postparto y nunca quise tomar antidepresivos, los que me mandaban los tiré a la basura; para salir adelante empecé con técnicas alternativas como flores de Bach, acupuntura y reiki…”, detalló.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne