Este es uno de los rumores más sonados de la televisión nacional en los últimos años. ¿Existe una enemistad entre Verónica Toussaint y Sofía Rivera Torres?

Aunque las dos han negado cualquier rivalidad en repetidas ocasiones, muchos aseguran que ciertas declaraciones emitidas en medios dejan constancia de las constantes fricciones entre ambas que jugaron un papel determinante en la salida de Toussaint del programa '¿Qué importa?'.

Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el aparente "pleito" entre la talentosa actriz ganadora del Ariel y la esposa de Eduardo Videgaray.

El "pleito" entre Verónica Toussaint y Sofía Rivera Torres

Todo comenzó a principios de 2020. Verónica Toussaint y Sofía Rivera Torres compartían pantalla con Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal "El Estaca" en el programa '¿Qué importa?' de Imagen Televisión cuando inició la pandemia de COVID-19. Esto orilló a que algunos de sus conductores tuvieran que ausentarse y transmitir desde sus casas. La dinámica del programa cambió con Videgaray y su entonces novia, Rivera Torrres, tomando más participación debido a que podían transmitir desde los foros del show.

En junio de 2020, Toussaint anunció que se despediría del programa para continuar con su faceta como conductora, ahora en el show vespertino '¡Qué chulada!', junto a Mariana H. El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de la actriz, pues la veían como uno de los pilares del show que ella misma ayudó a crear. Muchos tomaron partido por ella y, siguiendo con lo relatado por el periodista Alex Kaffie en su columna, culparon a Sofía. La oleada de tuits no se hizo esperar.

Verónica Toussaint y Sofía Rivera Torres: esto es todo lo que sabemos sobre su "pleito" (Twitter / Sofía Rivera Torres)

Ante esto, Toussaint tomó una decisión diplomática y aseguró en entrevistas que no había habido ningún problema con su compañera y que su decisión solo había estado basada en sus planes profesionales.

"Me parece super injusto que una decisión que tomé, muy pensada y a conciencia, se reduzca a que fue un pleito de mujeres. Sofía no tiene nada que ver con mi decisión, esto tiene que ver con un tema de congruencia; no estaba haciendo y comunicando lo que yo quiero. Sofía y yo nunca nos peleamos, nunca tuvimos una confrontación", dijo durante una de sus transmisiones en vivo en su canal de YouTube. "Hay una frase que para mí es super importante: 'Hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices'. Yo ahí ya no era feliz, entonces me moví, porque me estaba robando la paz".

¿La versión de Sofía Rivera Torres?

Las aguas se calmaron a las pocas semanas. Toussaint continuó con éxito su participación en '¡Qué chulada!' a la par que enfrentaba a un cáncer que le había sido diagnosticado en 2021. Por su parte, Sofía Rivera Torres siguió como conductora estelar de '¿Qué importa?' y afianzó su relación con Eduardo Videgaray, con quien se casó legalmente noviembre de 2020. Todo parecía haber quedado en el pasado.

Sin embargo, durante una entrevista para un canal de YouTube, Rivera Torres contó una experiencia laboral lamentable que muchos encontraron similar a lo que podría haber pasado en los foros de '¿Qué importa?'. Según dijo, vivió una situación incómoda con una excompañera que "sintió que su espacio había sido invadido" y que evitó despedirse de ella cuando decidió salir del programa que compartían.

"Algo que empezó en televisión y luego se volvió una situación muy incómoda para mi fuera de la tele fue una situación que tuve con una conductora en algún momento, que llegué a un programa y creo que ella se sintió como que su espacio había sido invadido. Ella también se llevaba muy bien con el resto del equipo y empezó a tomar ciertas actitudes hacia mi que pusieron a la defensiva al resto del equipo hasta que ya esa mala vibra que nos teníamos... se empezó a notar", señaló.

Sin mencionar a su compañera por nombre, Sofía dijo que la relación entre ambas era tal que cuando la otra persona salió del programa, no se despidió de ella: "Ella en algún momento decidió salirse del programa y en el programa que ella se iba a despedir, le dijeron 'Pues este es tu programa de despedida, ¿cómo lo quieres manejar?' y ella dijo: 'Me quiero despedir de tal, tal, tal y tal'; todos menos yo". "De plano opté por decir: '¿Sabes qué? Estar parada ahí como edecán para que me ignoren por completo, mejor no voy'. Me parece lo más sensato, no voy a incomodar a los demás". Cabe señalar que Rivera Torres no participó en el último programa de Toussaint en '¿Qué importa?'.

Sofía terminó su anécdota afirmando que el público sabría a quien se estaba refiriendo, pues justo ellos la habían atacado cuando la otra conductora se fue del show: "Obvio no pasó desapercibido y yo fui 'la perra', 'la mamona que no estuvo', 'la grosera' porque esa persona tenía más antiguedad en el programa". Su ataque terminó al concluir que "todo es paz y armonía y flores desde que esta persona no está".

La versión de Verónica Toussaint

Con la elegancia y sensatez que la caracteriza, Verónica Toussaint se ha inclinado por no dar acuse de recibo a declaraciones que no la mencionan directamente. Por el contrario, cada vez que el tema sale a colación se ha mostrado fiel a su historia y asegura que su salida está relacionada únicamente a sus deseos laborales.

"Las cosas cambiaron porque justo entra la pandemia. Dejé de hacer los sketches que a mi me gustaban y lo que yo hacía en el programa no me gustaba. Entonces, me parece muy injusto que se le achaque esa salida a que era un problema entre mujeres. Me parece muy injusto cuando la razón tenía que ver con una cuestión de crecimiento personal. Es más fácil vender el chisme", dijo al programa 'El minuto que cambió mi destino'.

Toussaint -que próximamente estrenará la película 'DC Liga de Supermascotas' donde da voz a uno de los personajes principales- incluso ha declarado que tiene 'mucho que agradecerle a Sofía' y que 'aprendió muchísimo de ella', especialmente cuando surgió como un interés romántico en la vida de su amigo y excompañero de tenis, Eduardo Videgaray.

"A mi me tocó, como amiga y compañera de él, acompañar a Eduardo Videgaray en un proceso complicado (la muerte de su esposa) y yo creo que Sofía, lo único que le ha traído a su vida es alegría y amor. Sin lugar a dudas. Yo lo viví, lo viví desde el principio. Entonces, al contrario, qué padre ver a alguien que pierde a un ser querido y de repente regresa el amor a su vida, me parece de muchísima fortuna".

Con miras a dar por concluido el tema, Verónica señaló que esa es su versión, "ella (Sofía) tendrá la suya y habrá la verdadera".

