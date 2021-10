Verónica Toussaint comparte en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama

Nadie se esperaba que en pleno programa en vivo de '¡Qué chulada!', la presentadora Verónica Toussaint anunció que padece cáncer de mama, y envió un poderoso mensaje para otras mujeres.

Verónica ya se encuentra en tratamiento... "Llega el mes de octubre, el mes rosa, nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía y que debemos checarnos, pero nadie te prepara cuando te dicen ‘Tienes cáncer’, esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo con ustedes, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita"

Con seriedad, Toussaint invitó a todas las mujeres a autoexplorarse. Y es que su noticia coincide con octubre, mes rosa donde se busca crear consciencia sobre el cáncer de mama y su detección a tiempo, lo que se traduce en más probabilidades de vencer la enfermedad.

"Desde mi trinchera les digo por favor: revísense cada mes, vayan al doctor esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que pensamos", comentó.

