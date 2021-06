Verónica Montes nos revela el mejor consejo que le dio su papá

Para celebrar el Día del Padre, que se festeja este domingo 20 de junio en México, platicamos con Verónica Montes para saber un poquito más acerca de la relación con su papá.

La actriz de origen peruano nos compartió una de sus mejores recuerdos junto a su progenitor, quien con un poco de lluvia, mucho amor y gran sentido de la diversión, le dejó uno de los más grandes días de su vida, mismo que nunca olvidará.

"Una vez que llegamos a un hotel con un patio abierto en el centro empezó a llover. Pero yo quería ir a ver la fuente que estaba en el centro, así que fui corriendo en la lluvia al verla. Mi papá cuando se dio cuenta fue detrás de mi, pero cuando vio que yo corría para que no me atrapara porque no me quería ir, empezó a jugar a 'corretearme'", recordó.

"Cuando mi hermana vio que estábamos jugando también salió a jugar con nosotros. La gente nos miraba como si fuéramos unos locos empapándonos en la lluvia, porque las carcajadas eran tan fuertes que todo el mundo volteaba. Es uno de mis mejores recuerdos, porque con algo tan normal como la lluvia, mi papá creó una experiencia inolvidable, enseñándome a disfrutar las pequeñas cosas de la vida", dijo en entrevista con TvyNovelas.com

Respecto al mejor consejo que su papá le dio, Verónica Montes nos compartió cuál fue: "El mejor consejo que me dio fue el que logre convertirme en actriz. Que nunca dejara de perseguir mis sueños, que nunca dejara, que no le permitiera a nadie decir que podía y que no podía hacer. Que nunca dejara de creer en mí misma, y que podía lograr todo lo que me propusiera".

Finalmente, le preguntamos qué fue lo que heredó de su papá y nos respondió contundente: "De mi papá heredé el espíritu de lucha y la alta disciplina, ahhh y también sus ojos!! . En el camino a ser actriz estuve muchas veces a punto de rendirme, pero fue el espíritu de lucha de mi papá lo que me dejó en la pelea. La disciplina que me inculcó, me permitió prepárame en todos los sentidos que necesitaba".

