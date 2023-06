Verónica Macías explota contra Mario Bezares por el caso Stanley

La serie documental El Show. Crónica de un asesinato puso de nueva cuenta en el ojo público el homicidio de Paco Stanley, que conmocionó al país entero el 7 de junio de 1999.

La investigación presentada actualmente por VIX incluye testimonios de personajes que trabajaron con el conductor; uno de ellos es el de Verónica Macías, quien en entrevista resalta el agradecimiento que siente por él, además de contarnos cómo vivió su homicidio y qué piensa de todo lo que se ha dicho de él.

¿Qué te animó a compartir tu testimonio en la serie documental de Paco Stanley? Acepté para hablar bien de él y de lo mucho que me ayudó; como lo dije ahí, fue quien me dio mi primera oportunidad en televisión hace 35 años; siempre le estaré agradecida. Me dio la mano cuando prácticamente yo no era nadie, cuando era una estudiante más entre toda la bola; gracias a Dios, tuve la bendición de conocerlo. Por eso acepté participar en la serie, para limpiar su nombre por tantas cosas feas que se han dicho de él.

¿Cómo fue trabajar con Paco? Todo era risa, aprender y divertirme. Era llegar a un foro, siendo yo principiante de 18, 20 años. Trabajar con él fue clave en el crecimiento de mi carrera; aprendí de él la improvisación y el arte de hacer reír a la gente, sacar de las cosas más sencillas la risa. Así fue como surgió El balcón de Verónica, haciendo reír a la gente con cosas cotidianas de la vida, tal como era Paco. Él se podía reír de cómo iba vestida o peinada una persona, y a la persona le gustaba. Trabajar con Paco fue para mí una verdadera escuela.

¿Alguna vez lo viste enojado? Sí conmigo, precisamente. La única vez que me gritó horrible fue cuando cometí un error al aire, dije una palabra incorrecta y él se enfureció; volteó, me vio... ¡estaba rojo! ¡Enfurecido!, y en la oficina me gritó. Pero como jefe, lo hizo con sobrada razón porque dije una palabra incorrecta estábamos en Eco, uno de los noticieros más importantes del mundo.

¿Qué piensas sobre lo que se ha dicho que tuviste un romance con él? Siempre se han dicho cosas de la gente que estábamos a su alrededor; como era muy simpático, siempre se ha pensado que anduvo con las actrices, las modelos, las edecanes… Realmente eso es un mito de alguien que era coqueto en escena; le coqueteaba hasta a la mismísima Lucía Méndez estando en el foro todos, Ahí llegaban Thalía, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán... y a todas les decía: “¿Hay o no hay?”. Todos esos coqueteos eran a cuadro, pero fuera de la pantalla él no era así. Paco hizo una imagen de él como “el galán”, pero era un personaje, así como lo somos todos los que salimos en televisión.

¿Cómo viviste el asesinato de Paco Stanley? Lo vi en televisión; me enteré cuando la prendí y vi todas las escenas, las notas; empecé a cambiar de canales y en todos estaba. Fue verdaderamente un shock para mí, algo muy fuerte. Fue terrible porque fue y es alguien a quien siempre voy a querer. Lloré mucho, lloré muchos días, porque mataron de manera horrible a alguien a quien yo admiraba, alguien que me tendió la mano y fue mi mentor y mi maestro.

A raíz de su muerte se han dicho muchas cosas sobre él: que estaba involucrado con el narcotráfico, en asuntos de drogas… ¿Alguna vez viste una situación irregular? No. Cuando tuve mucho contacto con él fue en los inicios de mi carrera, en 1988; estuve en el sistema informatico Eco, luego en 1989-1990 cuando empezamos el programa Ándale, y después en el 93 cuando arrancamos Llévatelo. En esos años tuve amistad cercana con él, y nunca vi nada raro, nunca vi amistades raras, nunca lo vi con grandes joyas, carrazos o mucho dinero. En esa época yo no vi nada de eso.

¿Qué piensas de Mario Bezares? De él tampoco quiero hablar mal. Lo traté y conmigo fue buena persona siempre; lo único que digo en el documental es que yo vi que él trató de imitar a Paco en su programa que hizo en Monterrey, era una copia total, y la verdad no le llegó ni a los talones… Nunca ha existido, no hay ni habrá en México un conductor de televisión como Paco Stanley; él era único y es una tristeza haberlo perdido; perdimos al más grande de todos.

