Verónica Gallardo está de regreso y analizará los "arreglitos" de los famosos

Con casi 40 años dedicados al periodismo de espectáculos, y recordada por haber conducido el programa La Oreja junto a Juan José Origel y Flor Rubio, Verónica Gallardo regresa a la radio luego de que hace 19 años dejara Todo para la mujer, la emisión de la reina de la radio, Maxine Woodside, para poder tener tiempo y hacerse cargo de su hijo.

En entrevista con TVyNovelas, la discípula de Maxine nos comparte su emoción tras haberse integrado al programa del Dr. Gama con las estrellas, donde comparte micrófonos con el Cirujano de las Estrellas y con Padme Vidente, los viernes a las 11 horas por ABC Radio.

¿De qué se trata el programa? "Vamos a platicar de los chismes del espectáculo, lo más relevante; el Dr. Gamaliel me invitó a participar en su equipo, (él) llevaba ya un año al aire y ahora yo voy a participar junto a Padme Vidente, que llevará todo lo referente al esoterismo.

¿Van a criticar los arreglos que se han hecho los famosos? "Exactamente, hasta ahorita naturales no conozco a ninguno, de plano; todo mundo lo niega (las cirugías), pero sí se han hecho retoques.

¿Qué opinas de que algunos famosos niegan que se hayan operado? "No sé para qué lo niegan si ahí están las fotos, pero que cada quien haga lo que quiera; unas se han operado y otras se han sometido a tratamientos.

¿Cuántos años tenías sin hacer radio? "Un montón, acabó La Oreja pero yo terminé con el programa antes; le renuncié a Maxine porque quería pasar más tiempo con mi hijo, aposté por eso, pero desde que lo hice no tuve radio.

¿No se enojó Maxine contigo? "No, porque hablamos de mamá a mamá y entendió perfectamente; de hecho, hasta me hizo despedida en el programa.

DOBLETEA

Además del programa de radio, la conductora recientemente se incorporó al programa Arriba la tarde, de TV Azteca, donde comparte cuadro con Curvi Zelma, Alex Sirvent y Mario Bezares. “Hay una vibra extraordinaria, lindísima. Curvy Zelma es una mujer maravillosa; Alex siempre tiene una sonrisa, tiene buena cara; Mario Bezares siempre te hace reír, me siento muy bien”, refirió.

