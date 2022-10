Verónica Castro le habló molesta a Ana María Alvarado para reclamarle y así le responde

En medio del escándalo que embarró a Verónica Castro por tener conversaciones con menores de edad a través de videollamadas, Ana María Alvarado mencionó que la primera actriz ayudó económicamente a una menor, para resaltar su generosidad, y no con la intención de obtener algo a cambio.

Sin embargo, Verónica Castro le habló para reclamarle por haber interpretado que lo hizo con otra intención, y así lo comentó Alvarado en el programa Sale el sol:

"Comenté que había ayudado a varias personas a Susana datos escolares porque esa información la investigué", reiteró en Sale el sol. "Ella me habló muy molesta y enojada para decir que ella no le ha dado dinero a nadie, que no mantiene a nadie, que porque eso se puede malinterpretar, que les daba dinero a estas chavas que la están involucrando en estos chats, y que entonces podría parecer que ella les daba dinero para obtener algo a cambio".

"Yo le explicaba que yo la había defendido, aunque sí opino que tuvo algunas conversaciones inadecuadas con las jóvenes en algunas ocasiones, eso lo opino y no estoy de acuerdo con los temas que se trataron", seguramente en referencia a aquella viodellamada donde Verónica hablaba del miembro de Gabriel Soto con las jovencitas menores de edad.



"Pero también creo que no lo hizo con mala intención, y eso lo dije desde el primer día", reiteró Ana María.

"Me acusó con Maxine (Woodside), la aclaración la hice allá, pero en realidad yo lo dije aquí (en 'Sale el sol')", dijo Ana María, quien anotó que Verónica le mandó decir que sus abogados tienen intervenido su teléfono, "lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información".

"Nada mas le quiero decir que eso es un delito, intervenir un teléfono. Pero bueno, aclaro que Verónica no le dio dinero a nadie, y sostiene que desde hace un año no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats", en referencia a las videollamadas donde hablaba con menores de edad.

Joanna Vega-Biestro recordó que "a Verónica Castro se le respeta pero que se equivocó al tener conversaciones con menores de edad subidas de tono, efectivamente estuvo mal; por supuesto debió haber puesto un alto. De eso llevarlo a otros lados, que del acoso, yo ya no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, sí ayudó y hay un testimonio de una niña que dijo que le regaló vestidos; Verónica Castro sí apoyó a muchas personas de cariño, y no está mal, pero de que apoyó, sí apoyó".

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella