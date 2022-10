Verónica Castro exige disculpas y toma radical decisión tras escándalo de NIÑAS

Verónica Castro protagoniza un escándalo por presuntamente haber tenido conversaciones inapropiadas con sus fanáticas menores de edad, por lo que además de sugerir que podría tratarse de información pagada por Yolanda Andrade, ahora exige disculpas.

Así lo dijo en un mensaje de Twitter donde menciona a Jorge Carbajal, el periodista que dio a conocer la información en YouTube, y a Gustavo Adolfo Infante, quien comentó el tema en su programa.

Además, tomó la drástica decisión de abandonar Twitter hasta que le ofrezcan disculpas:

"Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona", escribió la primera actriz.

Quizá de forma sarcástica, Jorge Carbajal respondió: "Mañana sin falta! Ya voy", junto a emojis de un hombre corriendo.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante compartió el video de su programa para que recordáramos lo que dijo, por lo que cuestionó: "Díganme donde le falto al respeto a la señora".

Aquí hay varias cosas que comentar: uno, si existe este chat entre Verónica y niñas menores de edad, forzosamente tendrían que estar supervisadas por sus papás y si Verónica les pedía cosas inadecuadas, debieron haberla denunciado. Luego, lo que están haciendo los YouTubers es, primero, no presentar ni una sola prueba, es muy fácil hablar y difamar, ¿dónde están las pruebas? ¿Como por qué les vamos a creer?".

"No estoy defendiendo a Verónica porque el día de hoy no tiene una carpeta de investigación, no está acusada de nada", fue lo que dijo en su programa 'De primera mano'.

