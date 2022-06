Verónica Castro defiende uso de filtros, pero dijo a CARAS que le gustaban sus arrugas

Este fin de semana se desató la controversia por una fotografía de Verónica Castro con su hermano José Alberto porque ella apareció casi sin arrugas, completamente rejuvenecida por un filtro. Sin embargo, el productor compartió la foto original y las opiniones se dividieron.

Ella puso en su lugar a quienes la criticaron y hasta confirmó que ella pagó su filtro porque a ella le gusta así.

Con filtro o sin él, es incuestionable que el rostro de Verónica Castro ha sido de los más bellos en la historia de la televisión mexicana desde los años 70, por lo que aún cuando no aparece con filtro, luce espectacular.

Así posó hace unos meses en la revista CARAS, donde celebraba suss 70 años, sus canas y sus arrugas.

Aunque ahora defiende el uso de filtros, en esa entrevista con la revista compartió su postura sobre que la mujer envejezca naturalmente y que muestre sus canas...

"Opino que está bien. Yo sí lo he aceptado y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, ademas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz".

Hay quienes dicen que a las personas famosas o que están enfrente de una cámara les cuesta trabajo envejecer… "Sí. Yo la verdad es que no quería verme vieja o muy desgastada, pero está bien que se vean los rasgos de las canas y de las arrugas, porque es huella de lo que vas dejando en el camino. Ahora, los fans me recuerdan todo lo que hice y me canso solo de pensar todo lo que he hecho".

En su cuenta de Instagram, es común que Verónica comparta fotos con filtro rejuvenecedor.