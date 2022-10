Verónica Castro cayó en contradicciones y confirmó que habló del pack de Gabriel Soto con niñas

"Ya sabes, habla uno en doble sentido", dijo Verónica Castro al confirmar que tenía comunicación vía zoom con varias jovencitas menores de edad, como estalló el escándalo hace unos días. En medio del alboroto por el presunto acoso que habría cometido la actriz, ella habló con el programa 'Ventaneando', donde intentaron abordar el tema que surgió en el programa de YouTube 'En Shock' de Jorge Carbajal.

La primera actriz cayó en contradicciones, pues tras hablarle a Ana María Alvarado para aclararle que ella no le dio dinero a las jovencitas, también le dijo que "desde hace un año no sostiene conversaciones con estas chicas". Sin embargo, en 'Ventaneando', Pati Chapoy le preguntó "si ha vuelto a hablar con estas chicas", a lo que Verónica dijo: "Sí, están en contacto, están hablando, comentando lo que en realidad sucedió, apoyándome".

También confirmó que, con las menores de edad, surgió el tema del video íntimo de Gabriel Soto, algo que ha sido muy criticado en redes sociales porque no sería algo de lo que una señora de casi 70 años debería hablar con unas jovencitas.

Pero Verónica lo admitió: "Obvio, son jóvenes, están en edad de descubrir cosas. Me dijeron que tenían un regalito, 'dije, ah caray, ese regalito sí está muy bien pero, ni al caso'. Era una cosa con la que jugaban ellas".

Lo dice Verónica alrededor del minuto 17:45 del siguiente video:

En la entrevista con 'Ventaneando', Verónica dijo estar "contenta y agradecida. Afortunadamente el grupo de chicas han estado en contacto, han sacado toda la verdad, se ha puesto todo en su lugar, se ha visto que no hubo nada de nada. Todo lo quisieron hacer todo deforme, mal, pero estas jovencitas que son correctas, también hablaron, pusieron todo en su lugar y la verdad tiene que salir a flote".

Responsabilizó a una de las jóvenes llamada Tiara. "Esta pobre muchacha que está perdida, pues sí me da tristeza y lástima. Es un ser humano necesitado de amor. Manipulada a partir del momento en que sacan a una joven para decir cosas que no tienen coherencia y mandar imágenes que están falseadas".

Yolanda Andrade y Verónica Castro

En 'Ventaneando' mencionaron a Yolanda Andrade como una "detractora de Verónica Castro", y Pati Chapoy dijo que la joven Tiara fue "manipulada por un ser de oscuridad. La mente maquiavélica perversa de bien sabemos quién".

Verónica Castro insistió en que sus conversaciones con las niñas fueron sacadas de contexto, y que, como mamá, ella sería la primera en saltar, "a mí me da asco lo que dicen esas gentes". Sin embargo, también confirmó que las invitó a su casa en Acapulco: "Sí, yo siempre a quien quiera les hago la invitación, que cuando vengan por Acapulco, si quieren pasar. Yo abro la puerta de mi casa, no hay nada que guardar, que cuidar".

Eso sí Vero confirmó que los padres de las menores estaban al pendiente, y que incluso, la madre de una de las chicas le llevó un oso de peluche gigante como regalo hasta la puerta de su casa.



Existe el video que muestra a Verónica hablando de Gabriel Soto.

El periodista Jorge Carbajal fue quien mostró en YouTube algunas de las evidencias de que Verónica Castro se comunicaba con sus fanáticas menores de edad. En una de esas conversaciones, surgió un video de Gabriel Soto donde se le veían sus genitales.

"Vamos a ver lo que platica una señora de 70 años con unas niñas sobre el video íntimo de Gabriel Soto", dijo Jorge Carbajal al presentar un video donde se ve a Verónica Castro acostada en su cama, comentando ante la cámara sobre el miembro del novio de Irina Baeva. "Ahora así se cotiza más... Está buenísimo, cada quien se asoma, si se puede echar ojo, está bien. Qué bárbaras, es un regalo para la abuela. ¡Muy buena captura!", son algunas de las frases que Verónica Castro le habría dicho a las niñas con las que hablaba.

Jorge Carbajal no se retracta y dice que solo expone LA VERDAD.

"Si a nosotros se nos cita ante las autoridades vamos a estar ahí. Yo no tengo miedo ni a Verónica Castro ni a nadie porque no estamos mintiendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar para mí? ¿Llegar a la cárcel? No es algo que esté buscando, pero si tengo que pisar la cárcel por decir la vedad, lo haré. Prefiero llegar a la cárcel a quedarme callado ante algo tan fuerte", dijo Jorge ante las críticas por evidenciar a Castro.

"El tema es que hablaba de eso con NIÑAS... Hay una parte donde se queda callado en el video y se ve con 'blur' la imagen de ya saben qué, de Gabriel Soto. ¿Ustedes permitirían que con sus niños, sobrinos, de 13, 14, 16 años, una señora setentona se ponga a hablar de esos videos? ¿Lo verían bien? Y vuelvo a decirlo: no sabemos si esto tenga consecuencias legales para la señora Castro. No lo sabemos", dijo en su canal de YouTube.



