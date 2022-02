Verónica Castro a los 70 años: "Me gustan mis canas y mis arrugas"

Desde su casa en Acapulco, Verónica Castro, la actriz, cantante, conductora, presentadora y diva de México, abrió su corazón para platicar en exclusiva con la revista CARAS sobre cómo se siente a sus 70 años, cómo lleva la edad, cómo ha vivido la pandemia, sobre el amor incondicional de sus fans y su próximo proyecto a estrenarse, Cuando sea joven, una película donde comparte créditos con Natasha Dupeyrón.

Parece que el número 70 persigue a Verónica últimamente. "El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años (de las estrellas), se juntí con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970", recordó sobre el primer momento en el que su rostro saltó a la fama.

A muchas famosas no les guata envejecer, por lo que Castro compartió su opinión sobre que la mujer envejezca naturalmente y que muestre sus canas...

"Opino que está bien. Yo sí lo he aceptado y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, ademas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz".

Verónica Castro | Foto: Germán Nájera e Iván Flores

Hay quienes dicen que a las personas famosas o que están enfrente de una cámara les cuesta trabajo envejecer… "Sí. Yo la verdad es que no quería verme vieja o muy desgastada, pero está bien que se vean los rasgos de las canas y de las arrugas, porque es huella de lo que vas dejando en el camino. Ahora, los fans me recuerdan todo lo que hice y me canso solo de pensar todo lo que he hecho".

