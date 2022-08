"Vergonzoso": Natália Subtil exhibe que Sergio Mayer Mori convivió con su hija solo para grabarse

En tremendo lío vuelven a estar Natália Subtil y Sergio Mayer Mori luego de que la modelo de origen brasileño denuncia que el joven no le da lo correspondiente de pensión alimenticia para su hija en común.

Con el regreso a México del hijo de Bárbara Mori, la modelo rompió el silencio y reiteró que no está pidiendo "ayuda", pues en realidad es obligación del joven apoyar en la manutención de su hija.

En entrevista en vivo con 'Ventaneando' este 18 de agosto, Natália comentó que Sergio Mayer la ha apoyado en momentos donde ella no puede costear los gastos, "pero no era algo constante, era algo que cuando yo no podía, lo hacía".

Dijo que aunque trabajaba con su exsuegro, dejó el proyecto que tenían porque empezó "un tipo de manipulación, y yo no me sentía cómoda, por la manera que habla y trata, si él seguía en el proyecto, yo ya no quería estar. Yo me salgo del proyecto, y Sergio (Mayer Mori) me quita todo, como un berrinche". Aseguró que Bárbara Mori "No dice nada, no se mete en nada, acaba de ver a Mila y no se mete. Es como la abuelita de afuera".

Y mientras tanto, ella pide "lo justo, lo que la ley dice que es.. Escuela, útiles, comida... No me gusta pedir nada del otro mundo ni nada para mí, no estoy pidiendo nada que no sea justo. Creen que con la pensión que nos dan podemos ser mantenidas, pero en realidad es imposible".

En sus redes sociales, Natália evidenció que Sergio convivió 6 horas con su hija, a quien no le quiere negar el derecho de estar con su padre. También reiteró que la familia Mayer le prohiben dejar México para irse a vivir a su natal Brasil.

Y es que Sergio Mayer Mori compartió un video donde se le veía jugando con su hija:

En tanto, Sergio Mayer defendió a su hijo en una entrevista con ‘Ventaneando’: “Mi hijo llegó ayer y ayer mismo fue a ver a su hija, pasó toda la tarde con ella. La niña lo quiere, se llevan bien”.

"Natália no sé cuál sea el problema, me bloqueó, no me permite ver las redes sociales de mi nieta. Lamento mucho que esté pretendiendo, y usando a los medios de comunicación y además victimizándose por ser mujer. Hay que ser objetivos, si hubiera algo que no esté de acuerdo, por qué no va a hacerlo con las autoridades, ¿por qué estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación y estar chantajeando con la niña?".