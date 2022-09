"Ver a tus hijos realizados no tiene precio": esto cuesta la educación de algunos hijos de famosos

Isabllea Antoniolli estaba en una azotea, después de haber tomado una clase de tap, cuando le dijo a su papá Pierre Angelo que acababa de descubrir su vocación. "Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida", le dijo en referencia al baile y la actuación.

Como ella, muchos hijos de famosos deciden seguir los pasos de sus padres. Pero igualmente, esos famosos saben que la educación es fundamental. "Verla feliz no tiene precio", explica con seguridad y orgullo Pierre Angela ahora quesu hija se ha graduado de una escuela de arte de Nueva York.

Pero ¿qué tan costosa es esa eduación algunas veces? Aquí algunos ejemplos.

Pierre Angelo. Un año escolar en The American Academy of Dramatic Arts cuesta 42 mil 98 dólares, en el caso solamente del programa académico, ya que también ofrece la opción de hospedaje para los alumnos, lo cual aumenta el costo a 60 mil 458 dólares, de acuerdo con su página de internet.

En esta academia es donde estudió la hija de Pierre Angelo, que se graduó este año y que tiene al comediante especialmente orgulloso y feliz.

“Fue increíble verla en su graduación, no sabes cómo lo aprecio y cómo la apoyo. Verla feliz en un escenario… ahora que la vimos en Nueva York se veía tan contenta y plena que es algo que no se puede pagar con nada. Lo mismo me daría si fuera abogado, científico, lo que sea, ver a tus hijos realizados no tiene precio”.

Isabella Antonioli se graduó en actuación en The American Academy of Dramatic Arts, campus Nueva York en mayo de este año. Fue el final de una faceta que empezó, Pierre Angelo lo recuerda perfectamente, con taller de tap de cuatro semanas.

“Ella al principio no quería dedicarse a la actuación, estaba tomando más por el lado de medicina o ingeniería pero entonces se dio la oportunidad de tomar un taller de cuatro semanas y me acuerdo perfecto que en una azotea donde ella practicaba una coreografía de tap, ella me dijo: ‘papá, esto es lo que quiero hacer”.

Por eso, al verla tan feliz, Pierre Angelo insiste en que ha valido la pena: “no se equivocó, la veo y me doy cuenta de que está en el camino”.

Lucero y Mijares. 47 mil 780 dólares es el cálculo que Danna Hall School realiza para un año escolar. Cerca de un millón de pesos mexicanos. Ahí es donde Lucerito Mijares estudia con tan buenos resultados que su madre, Lucero, ha declarado que está asombrado por el crecimiento que ha mostrado su hija incluso en el escenario.

“Se desenvuelve con una naturalidad increíble”, dijo Lucero ahora que comparte escenario con ella en un fragmento de los conciertos de la gira Hasta que se nos hizo, junto a Mijares.

Cierto: a través de redes sociales se han publicado algunas fotos de las actividades de Lucerito Mijares dentro de la escuela, como parte de un grupo de porristas, por ejemplo, o en una clase de deportes o foto grupal.

Alexander Acha. Estudiar en Berklee es un sueño para casi cualquier aspirante a músico o cantante, ya sea rockero o popero. Ese sueño lo cumplió Alexander Acha, quien no sólo se graduó de esta escuela (donde el costo por semestre es de casi 350 mil pesos en caso de no tener beca) sino que lo hizo con honores y se le otorgo el Trofeo de Alumno Distinguido en 2009.

"El almno Alexander Acha obtuvo, con su álbum debut "Voy", un Disco de Oro y un Grammy Latino en la categoría de Mejor Artista Nuevo", se señala en una reseña que está en la página oficial de Berklee, una escuela que también tiene programas sin grado universitario en el que un semestre cuesta unos 100 mil pesos.